中国向南海部署四座钻井平台

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透北京6月20日 - 中国将向南海部署四座钻井平台，暗示中国将加强在该海域的油气勘探。
中国海事局网站上公布的坐标显示，“南海二号”和“南海五号”钻井平台已经被部署在中国大陆和东沙群岛之间。“南海四号”钻井平台被拖向中国海岸。
本周早些时候，中国海事局公布了“南海九号”钻井平台的坐标，周五该钻井平台将部署在接近越南专属经济区。
《环球时报》援引厦门大学南洋研究院院长庄国土的说法称，中国宣布向南海新添3座钻井平台，表明国家层面明确的战略意图。
“新增的钻井平台不免会再次戳菲越‘敏感神经’，”庄国土指出。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。