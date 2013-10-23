西方抨击中国人权状况 中方称反对恶意和偏见

路透日内瓦/北京10月22日 - 联合国人权理事会周二在日内瓦举行国别人权审查工作组第17次会议，对中国人权状况进行审查，这是习近平就任国家主席以来,中国首次接受联合国正式的人权状况审议。

有西方国家代表在会议上指责中国拘捕活动人士、限制互联网使用及压制少数民族。

联合国人权理事会对联合国所有成员国的人权状况每隔四年进行一次审查。在周二的会议上，与会代表对中国人权状况提出了彼此截然相反的对立观点。

美国国务院负责民主、人权和劳工事务的代理助理国务卿Uzra Zeya称，中国应停止通过侵扰、拘押和拘捕的方式来阻止人权活动人士及其亲友发声，并表示对中国损害少数民族人权感到担忧。

中国代表团团长、特使吴海龙则称，中国与其他国家在日内瓦进行了开放、坦诚、态度合作的会谈。

吴海龙补充道，对于因误解和偏见而表达的意见感到遗憾。

在会议开始前几小时，曾有西藏问题活动人士爬上日内瓦联合国总部大楼，并打出标语称中国在西藏侵害人权。

中国外交部发言人华春莹称，中方愿意本着相互尊重的原则，与其他国家在人权事务上进行合作。

但她表示，对存在偏见和恶意的批评，中方坚决反对。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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