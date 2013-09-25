风险管理能力成为中国券商决胜关键因素--毕马威

路透香港9月25日 - 会计师行毕马威周三称，随着中国证券业的创新进程不断深入，风险管理能力已成为决定券商能走多远的关键因素，因此认为业界应加大对风险管理体系的投入。

毕马威最新一份发表中国证券业调查报告指出，券商因传统业务的边际利润下跌而加快了扩阔业务种类的步伐，而随着创新进程不断深入，券商的风险管理能力也不断受到考验。

毕马威中国合伙人廖润邦称，“各类风险的量化管理、程式化交易风险、销售适当性管理、投资者利益保护等方面尤其需要特别关注。”

他并指出，风险管理能力已成为决定券商能走多远的关键因素，需要在风险管理体系的组织架构、人员配备、制度流程、资讯系统等方面进一步加大投入，努力找到创新与风险管理的平衡。

报告对内地114家券商进行研究，从母公司财务报表口径看，2012年证券行业总营业收入和净利润总额分别为1,301亿和331亿元人民币，同比分别下降4.6%及14.9%，为连续第三年出现下滑。

从收入结构分析，传统经纪业务收入占比首次低于40%，这由于股市交易量萎缩和佣金率进一步下滑。自营业务收入占比达到22.4%，为2008年以来最高，受助于债券自营和券商资产配置能力的提升。

毕马威指出，市场上各类创新产品和业务的迅猛发展，例如转融通、股票质押式回购、中小企业私募债、做市商、代销金融产品、约定式回购、非现场开户、资产证券化、柜台交易、衍生品交易。此外，部分券商还积极探索托管业务、支付业务、电子商务等各类业务模式。

廖润邦说，随着行业内的竞争加剧、不同金融子行业间的业务渗透以及互联网金融的发展，券商创新步伐还将继续保持，来自行业内的和跨界的整合和并购会逐渐增加。

此前光大证券(601788.SS)的“鸟龙盘”事件敲响券商创新的警号，市场对监管制度和软硬件建设方面的问题尤其关注。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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