中国保监会副主席称目前最担心风险交叉传染、非法经营和经营不规范问题

路透天津6月27日 - 中国保监会副主席周延礼周一在达沃斯论坛上表示，目前对保险行业最担心的问题是风险的交叉传染、一些企业非法经营，以及经营不规范的问题，需通过各种手段加强风险管理。

他认为，防范风险交叉感染，首先要将风险有效分类，然后通过不同的方式来分散风险，自然灾害风险要分保，分散风险；责任性的风险通过研发和法律环境，转移出去；金融风险要控制杠杆率，保证各种风险都在可控范围之中。

“当前很多风险没有有效锁定，没有通过有效形式转移出去,是因为风险混在一起难以区分。”他称，“虚拟风险有杠杆效应，要认真研究，在风险到来之前把风险类型确认好。”

周延礼表示，去年以来中国保险行业发展迅速，保费收入增长很快，产品种类不断丰富，专业性和合规性不断提高；并且从保险监管的角度来看，互联网保险风险可控。

数年来中国大型保险公司的狂飙，一部分是由在风险投资品上的大举投资所引发，然而一旦经济放缓引发严重债务违约，则这些投资将给其资产负债表留下规模达数十亿美元的巨大窟窿。

根据中国保监会的数据，自2010年以来全国保费收入按照年均13.4%的速度增长。然而在利率较低以及股市不稳的环境下，保险业越来越多地将目光投向另类投资上，以期从中获得能够满足业务增长需求的回报。（完）