分析：“唱空”中国经济的论调今年是否会应验？

路透新加坡4月3日(记者 Vidya Ranganathan) -中国知名经济学家谢国忠在提到他“唱空”中国楼市和股市的演讲时打趣道：“这就像是一部恐怖片，人们都爱看，可都不愿身在其中。”

自20世纪90年代末以来，这位前摩根士丹利经济学家就一直对中国经济前景持悲观态度，但他是该阵营中较温和的。而其他更极端的“末日预言者”甚至看空一切，认为中国的楼市会崩盘、债务危机会加剧、经济可能陷入全面衰退，甚至出现政治动荡。

但中国的表现始终坚挺，不仅成为一个出口大国，且政府财大气粗并牢牢掌控着其金融体系。数十年来中国经济以两位数的速度增长，房地产市场在过去几年更是风生水起，投资者赚得盆满钵溢。

但今年情况似乎有点不同：融资成本上升、人民币波动性加大、货币市场流动性危机以及企业债券偿付违约，所有这些令人们担忧今年或是中国的“熊年”。

那么，这些空头的话是否会应验呢？

美籍华人律师章家敦(GordonChang)表示：“（熊市）来势汹汹，会是历史性的，很可能就在今年爆发。”章家敦还是一名专栏作家，他在过去15年左右一直看空中国经济。

谢国忠则注意到，那些排队来听他演讲的人，在听到预测中国经济崩溃的言论时抱着不可知的态度。谢国忠说：“他们花钱来听我演讲，当时觉得很害怕，散场出去后重又感觉良好。就是来听着玩玩。”

**泡沫和“永远的空头”**

空头对于中国的看空程度各有不同。

对于谢国忠这类比较温和的看空者而言，他们更担心的是短期的资产泡沫，而非中国长期的改革和发展能力。对冲基金经理JimChanos通过做空中国大宗商品股赚到了钱，而安本资产管理(Aberdeen AssetManagement)的基金经理们投资中国资产的比重则长期低于基准，因对中国企业的透明度和成熟度存在顾虑。

平心而论，确实有一些做空者享受过短暂的成功，例如2005-2006年期间上海楼市下滑40%，及2007-2008年沪综指大跌。

尽管不断被挑战及边缘化，坚定的悲观主义者依然坚持自己的信念。这些“永远的空头”称，中国这种以出口驱动、投资推动的经济本来就不稳定，而中国的企业或银行即便亏损往往也不容许倒闭的制度，存在道德风险。

究竟是什么让他们如此坚持呢？

章家敦曾在2001年出版《中国即将崩溃》“TheComing Collapse ofChina”一书。他说深信中国不能永远操纵游戏。在20世纪90年代末期，他的这种唱空论调显得格格不入，而他到现在仍深信中国的泡沫会破裂。

今年“唱空”中国的论调有所抬头，因经济增长放缓，且有数据显示中国全社会债务规模已相当于经济产值的两倍多，之前类似的债务水平曾引发了西班牙和爱尔兰的债务危机。而马来西亚、台湾和泰国也都是负面的先例。

多次唱空中国股市的谢国忠2008年时曾被中国媒体称为“美国鹦鹉”。他眼下预测中国楼市会出现大崩盘。他表示：“一年后人们会情绪沮丧，但他们现在不想谈这个。”

北京大学光华管理学院教授佩蒂斯(MichaelPettis)预测，在截止2022年的十年中，中国经济增长会大幅放缓至年均增长3%-4%。他说：“那些我们以前没认识到的损失不再被计入（中国）经济增长数据中，这会让GDP降至正确的水平，而当我们开始分摊这些损失时，经济增长数字甚至会进一步下降。”

佩蒂斯承认，一旦达到举债能力极限，中国经济增长存在骤停风险。与此同时，他预计中国政府将设法让经济放缓，以避免达到债务上限。

有数据估计中国全社会债务规模超过20万亿美元，而乐观者与悲观者的主要分歧，就在于如何预测中国将怎样摆脱债务泥淖。

而从1990年代日本债务危机引发“失落的十年”，以及近年的欧元区危机来看，悲观者可能确实是有充分论据的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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