中国二季度非居民人民币存款新增508.03亿元

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 中国国家外汇管理局周五称，截止6月末，中国非居民人民币存款余额14,704.98亿元。路透据此测算，今年二季度非居民人民币存款增加508.03亿元，较一季度630.62亿元的增量继续减少。
外管局并公布，今年二季度末，非居民个人人民币存款余额5,323.96亿元，较一季度末增加572.38亿元。
今年一季度非居民人民币存款增加630.62亿元，大幅低于去年四季度1,472.46亿元的增量。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。
中国外汇管理局此前称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。（完）
更多细节，请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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