中国最快於今年底扩大人民币汇率浮动区间--星展香港

受高基数和春节影响中国1月FDI同比下降 中国吸收外资仍有竞争力（更新版）
路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。
路透香港9月20日电---星展银行(香港)的经济研究部门周四称,预期美国第三轮量化宽松(QE3)不会令到人民币有明显的升值或贬值趋势,反而在人民币国际化加速下,汇率双向波动更趋剧烈,中国最快有可能於今年底进一步扩大人民币浮动区间.
星展香港研究部经济师周洪礼在记者会上称,未来五年人民币加速国际化,先决条件是汇率更具弹性.今年初人民币汇率与一篮子货币的相关性提高,尤其是对美元升跌更为敏感,而4月中开始将人民币兑美元每日波动区间由0.5%扩大至1%,至今人民币兑美元汇价超过50次突破0.5%的区间,还有几次触及1%上限.
"意味着中国当局对於增加人民币汇率弹性的机制,比以往任何时候更见坚决,很大程度上也符合人民币国际化进程."他并指出,预期人民币浮动区间会继续扩大,最快有可能在领导层换届之後,即今年底或明年一季度出现.
该行认为,就算QE3出台短期对人民币有正面作用,亦不预期可以令到人民币重返长期升值的轨道.反而,欧债危机尚未解决,引致全球经济间歇性波动,人民币汇价亦会比较波动.
星展香港经济研究部高级经济师梁兆基称,预期未来六个人民币不会有明显的升值或贬值趋势,因为现时全球经济状况比起前两次的QE还要差,在未来半年这个情况难以得到扭转,导致人民币有可能贬值;另一方面,QE之下将有更多资本流入中国市场,则令到人民币有可能因此升值.
至于QE对香港的影响,星展香港经济研究部助理经济师卢明俐称,预期至明年底香港楼市将会10-15%升幅,因供小於求的状况难以于短期内得到解决,即使政府最近收紧按揭以压抑楼市,仍是"远水不能救近火".(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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