中国最早或本周末宣布扩大人民币兑美元汇率波幅--瑞银

路透北京4月19日 - 在中国央行官员表示将进一步扩大人民币汇率波动区间后，瑞银集团发布报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

瑞银报告指出，中国在3月全国两会结束后存在改革的动能，央行或许希望利用当下的这种环境，“而且本周末距离中国央行上次扩大人民币汇率波幅也差不多一周年。”

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

但瑞银报告亦称，考虑到中国跨境资本流入仍然强劲，进一步扩大人民币汇率波幅将导致人民币进一步升值，且令部分经济领域，尤其是出口受到冲击，央行亦有理由稍晚再出台这一政策。

报告并认为，由于跨境资金流入，人民币/美元很明显面临进一步升值的压力。虽然这一势头是否持续还不好说，但短期内人民币升值势头料仍强劲。

自2005年以来，人民币汇率形成机制市场化改革已取得明显进展，截至目前人民币兑美元名义汇率已升值约32%，人民币实际有效汇率升值超过36%。(完)

(发稿 李航; 审校 李文科/张喜良)

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