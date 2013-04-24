无政治因素羁绊 人民币将在澳洲一展拳脚

* 经贸高度依存，澳政府积极推动人民币的使用

* 宣布将把外汇储备中的5%投资中国的政府债券

* 澳元直兑人民币交易目前温和但市场活跃可待

* 无政治羁绊易冲出人民币直兑日圆受阻的阴影

* 主要问题为市场缺乏对冲风险工具及流动性弱

作者 李航

路透北京4月24日 - 没有紧张的政治阴云笼罩，加之澳洲企业的接纳态度，人民币或不再重复与日圆直兑后的“默默无闻”，欲在澳洲一施拳脚。

而澳洲央行副总裁洛威周三在上海的最新表态，则把这一进程继续向前推进一步。他称，在此前两国货币互换及实现直接交易后，澳洲将把5%的外汇储备投资于中国的政府债券，并认为人民币将成为亚洲重要的储备货币。

业内人士则指出，不同于直兑日圆，在良好的双边政治环境下，人民币与澳元的直接兑换已为中澳双方金融创新打下基础，有助于促进金融市场和产品的发展，并促人民币流入澳洲。而在两国贸易的天然联系下，人民币还有望成为澳大利亚矿产投资者的潜在融资货币。

“澳洲的企业对使用人民币结算有很大的兴趣...,人民币将会成为亚太区的主要储备货币.”澳洲央行副总裁洛威表示。

澳元直兑人民币直接交易于4月10日开通，目前交易量呈现温和态势。一位外汇市场中的交易人士表示，作为刚开始的一个新业务，不可能一上来就有很多人参与。但随着市场的磨合和熟悉、尤其是外贸企业适时加入进来以后、甚至个人的购汇的加入，市场活跃度就会起来。

“因为毕竟直接兑换交易成本很低，成本节约数额虽不如大家预期那么多，但是现在至少比直接兑换前低约12%左右。”上述人士透露。

中国是澳洲的最大贸易伙伴。2012年，澳洲26%出口流向中国，而其进口货物中15%则来自中国。

**有企业热情**

澳大利亚是一个高储蓄率国，但作为一个资源丰富的国家，仍需大量资金满足基建需要，而目前的融资货币主要是美元和澳元。鉴于目前中澳两国的经济依赖度，预计人民币未来有望成澳洲企业的融资货币之一。

“考虑到人民币过剩的储蓄，随着大量澳大利亚矿产出口至中国，人民币未来将成为澳大利亚矿产投资的潜在融资货币。”澳新银行最新一份报告指出。

其并认为，直接兑换为双方金融创新打下了基础，有助于促进远期和掉期市场更快的发展。在人民币和澳元各自在对方国家流通量增多的情况下，两国的金融市场既可以将获得的对方货币兑换成本币，也可以借此培育其外币计价债券市场，或开发其它金融产品，而这会助力人民币成为澳大利亚未来投资需要的潜在融资货币。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析认为，人民币和澳元直兑，可看做澳大利亚在为其建立人民币离岸市场做准备。而市场亦有消息传出，澳大利亚正计划在悉尼建立离岸人民币市场，并与中国内地和香港方面进行初步协商。

然而仍存在一些因素不利于澳元直兑人民币对企业的吸引。

比如，人民币与澳元直兑的做市商之一、位于墨尔本的澳新银行商业咨询主管Melchor Calderon对路透表示，目前澳新银行的澳元/人民币业务已经开始增长，但仍有许多地方亟待改进。

他说，据其银行客户反映，现在的问题不是澳洲企业、而是中方出口商贸易结算时仍宁愿使用美元。一旦这个问题解决，人民币与澳元交易量会大幅增加。“这需要我们的客户说服中国的供应商，在贸易结算中使用人民币。”他说。

中信银行总行的金融市场专家刘维明分析认为，其中一个原因是中国企业的兑换习惯问题，而这需要时间适应。

地处墨尔本的ForexCT亚洲区总经理刘楚岸亦对路透分析认为，澳元相对美元、欧元等是小币种，最近十年才跻身世界五大货币对之一，国人可能感觉澳元比美元、欧元等低位低的缘故。另外可能因澳元与美元汇率波动大于人民兑美元波动幅度。

洛威在上海讲话时也指出，不少澳洲企业对在贸易中使用人民币结算有兴趣，但规模还不大。主要影响因不仅是因为中国的汇率管制因素，还因为目前市场中对冲人民币风险的工具较少且流动性不够。

**存市场基础**

此外， 与日企不同，澳洲企业对人民币呈现更多是接纳。

“日圆本身是一个国际化货币，而人民币国际地位低，一些日企看不上人民币，两国关系紧张时，贸易结算更不爱用人民币。”中国社科院国际投资室副研究员王永中说。

而相反，由于贸易相互依存，越来越多的澳洲企业表示愿意持有人民币。据汇丰银行对与中国有生意往来的澳洲500个中小型企业调查，三成的企业打算同时美元兑换以及直接兑换的方式，另有约十分之一的企业计划只用澳元与人民币直接兑换。

澳洲对人民币的接纳，给了人民币欲施拳脚的一个机会。澳新银行首席执行长迈克·史密斯预测，货币直兑交易将带动澳中贸易和投资量上升，人民币兑澳元将发展成为一种常用的货币，对其交易规模不可限量。

但一些因素也降低直接兑换的吸引力。上海一外资银行交易员对路透说：“直接兑换对澳洲央行与中国央行之间交往意义更大，但是对于客户来讲，其成本与直接兑换前没有太大的区别。

上述交易员称，全球货币市场有多少CROSS（跨境）货币交易是成功的？人民币直兑日圆市场不活跃也是正常的，因为有更主流的美元兑日圆市场、以及美元兑人民币市场。

而中澳货币直接兑换，也难以脱离美元的影响。尤其作为商品出口大国的澳大利亚，由于出口的商品以美元计价，料也对人民币直兑澳元的前景形成考验。

对此，中信银行总行外汇专家刘维明认为，因为中国对大宗商品需求很旺盛，而大宗商品的需求方是新兴经济体，随着贸易的增加，料未来其在大宗商品的定价上会有话语权。

**无政治阴霾**

日本与澳洲同属中国的主要贸易伙伴，但始于去年6月1日的中日货币直兑，却伴随政治阴霾在冰点中走过了近一年，直兑效果大大低于初衷。

根据国际清算银行的报告，人民币兑日圆的交易仅为人民币兑美元现货市场的3%。与日圆与美元交易量相比，更少得可怜。2012年数据显示，中日间庞大的贸易量，目前基本以美元为结算媒介，占比高达50%-60%，日圆结算占到30%，人民币结算不足1%。

去年中旬开始的中日岛屿纷争沉重打击中日双边贸易，中日从政冷经热迅速转为政冷经冷。人民币与日圆直接交易市场一度甚为清淡，虽其后交易有所恢复，但是去年年底日本右翼势力安倍晋三重掌首相之位，在钓鱼岛问题变本加厉，中日紧张态势使得本来规模不大的货币直接兑换的前景，更为不确定。

上周六，日本又获批准，即将加入美国主导的TPP（跨太平洋战略经济伙伴协定）， 对踯躅推动中的中日韩自贸区恐不是积极信号，分散日本对该地区贸易一体化的注意力，进一步影响日本企业在贸易结算中持有人民币的热情。

而周二，168位日本议员又集体参拜了靖国神社。有业内人士认为，中日政治冰冻之前，日本政府不太可能出台推动双方货币直接兑换的举措。

加之日本政府对中国复杂思维情绪，比如中国超越日本，成为世界第二大经济体，日本料也不愿见到一个强大的人民币。

与日本政府对华复杂情绪不同，虽同样为美国在太平洋的政治、军事盟友、TPP 的成员国，澳政府大力支持中澳货币的直接兑换。财长史旺则鼓励澳洲企业利用先机，在交易过程中深化人民币的使用。澳政府态度背后是澳大利亚经济对中国市场的高度依赖。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚则是中国第六大贸易伙伴。中国对澳大利亚矿产、油气有大量需求，而澳大利亚对中国的服装纺织品、轻工制品、化工产品等存在大量需求。

另有数据显示，2010~11年，澳大利亚批准了中国对澳150亿澳元的投资，中国连续第三年位列其三大投资源。

“离开中国经济，澳洲经济将会陷入类似欧债危机、美国次贷危机那样的大困顿中，中国金融政策的一举一动牵动澳洲经济。往往中国经济降温，澳元就会以下跌回应。”地处墨尔本的ForexCT亚洲区总经理刘楚岸亦对路透分析说。（完）

(审校 毕晓雯)

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