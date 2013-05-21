人民币中间价和盘中价均创新高

* 人民币收市小幅续升

* 中间价及盘中价均刷新纪录高点

* 市场预期或将引发新一轮升值

路透北京5月21日 - 人民币兑美元即期周二收盘继续小幅上涨。隔夜美元指数回调，人民币中间价随即再次跳涨87个点，创出历史新高。即期成交价格在午盘亦跟随创出新高至6.1305元，交易员反映早盘大行购汇限制了价格上行，但全天看整体结汇力量仍相对强势。

上海一大行交易员称，虽然和前两个月相比，结购汇的力量更趋向于平衡，但整体仍是结汇力量占据优势，尤其是午盘即期成交价格再创新高，令人民币继续升值的预期愈加升温，或引导汇价在近期续走出新一轮快速升值。

“下个月习近平主席要去美国会见奥巴马，政治方面的推动可能会大些。”他认为，若引发新一轮升值，月底前人民币有可能测试6.1元整数关。

中国外交部宣布，国家主席习近平将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州同奥巴马总统举行会晤。

周二盘中人民币兑美元即期最高达6.1305元，创下历史最高纪录，今年来累计最大升值幅度达近1.63%，此前预计1-2%的年度升值已经过半。其中4月份快速升值达0.74%。

另有华东地区股份制行交易员指出，虽然20号文的影响不容忽视，但目前判断人民币从升值到贬值这样的翻转还为时尚早，具体仍要看实施之后究竟会怎样。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日

即期成交价格 6.1356

中间价 6.1911

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%)

日内波动幅度(pips) 66

2013年来即期升贬值幅度 1.54%

1年期美元/人民币掉期升水 1,060

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日

1年期NDF 6.2155/92

CNH即期 6.1311/24

东京汇市美元兑日圆周二微升，此前日本经济财政大臣甘利明对稍早有关日圆贬值的言论进行澄清。甘利明的言论昨日打压美元兑日圆跌落四年半高位。

人民币在非美货币皆弱却独强的背后已难掩其脆弱的一面。5月以来中国监管层加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文也对银行和各地外汇局提出明确的甄别要求。在外管局大刀挥向虚假贸易时，实体外贸也已陆续遭波及，在缺乏强而有力的经济复苏支撑下，人民币走势出现波折的风险正加大。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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