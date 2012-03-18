中国应推动人民币成为新的全球储备货币--吴晓灵

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月16日电---中国前央行副行长吴晓灵周五表示,促进人民币的国际应用,使其成为储备货币,是实现全球货币和经济体系再平衡的最现实途径.
全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,中国应继续拓宽人民币在全球贸易和投资领域的应用范围,为人民币将来成为一种新的全球储备货币奠定基础.
她还表示,在欧债危机的背景下,更有理由增加一种新的全球储备货币.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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