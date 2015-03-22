周小川：今年实现人民币资本项目可兑换 货币政策仍稳健

路透北京3月22日 - 中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

周小川在“中国发展高层论坛2015”年会上称，中国十二五（2011-2015）规划提出加快推进人民币实现资本项目可兑换，金融改革里面明确提出实现人民币资本项目可兑换。今年打算通过各方面改革的努力来实现这样一点。

他表示，当前国内居民投资海外证券或金融产品仍需事前审批，已准备改革；外国居民通过QFII（合格境外机构投资者制度）投资中国方便程度和灵活程度也不够，准备在今年出台系列政策和试点举措。

资本市场开放方面，人民币投资者的权益应得到更高程度的保护，股票债券的发行者也将有更大的自由，可以选择境外的发行者可以在境内发行，境内的发行者也可以考虑在境外发行，币种可以是可兑换货币。

谈到货币政策，周小川表示，央行在尝试流动性管理的工具多元化，但所有工具加在一起，广义货币的扩张速度仍是相当稳健的，稳健是相对于名义GDP相比。货币政策量的掌握是较稳健的，大幅低于经济刺激计划期间的扩张幅度。

“我认为我们仍旧选择是稳健的货币政策。”他说道。

周小川表示，新常态下稳健的货币政策是既要支持经济增长，又考虑经济增长的新特点。同时也要促进结构改革，过度宽松的政策对于结构改革也许不利，需要在各项政策之间寻找合理的平衡。

新常态下政府将会考虑进一步加大资本市场发展的力度，同时也要考虑货币政策稳健的程度，要使得过去杠杆率不断抬升，特别在经济刺激计划期间杠杆率抬升较大的现象，逐步得到改善，货币政策始终保持稳健。

他并指出，中国大量外汇储备使资本流动的波动对中国经济影响相对较小。资本流动会对中国国内经济体制、结构调整、资源配置优化等有影响，政策选择也会因此有所变化。

他还强调，发展中国家重点鼓励中长期的资本流动，对于超短期的投机性的资本流动可以采取宏观审慎管理的政策，另外可以采取应急措施，最后在资本流动过程中还要防止出现问题。

在回答记者提问时，他表示，一旦美联储决定开始升息，可能有些不确定影响，对不同经济体的溢出效应也不同。中国曾经在全球金融危机的早期进行强有力的财政政策和货币政策调整来应对危机，效果很明显（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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