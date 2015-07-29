焦点：国际投资者不怕中国股市大跌 更担心人民币贬值

* 人民币汇率原本看似将一路上涨

* 外资当初盘算人民币升值会增大回报

* 衍生品行情暗示人民币一年后将贬值1%

* 人民币贬值将有利于中国经济

* 不过中国短期内可能不会放任人民币大幅贬值

路透伦敦7月28日 - 中国本土投资者担心上海股市泡沫破裂，但国际投资者更担心的则是原本有望一路上涨的人民币。

越来越多的国际基金经理不再认为人民币会一路上涨，让他们在股市和债市的回报换算成美元后会增加。

“多年以来，其中的一个理由是人民币被低估，所以将会升值，”摩根大通资产管理的客户投资经理Zsolt Papp称。他说，这种理由已经不再那么有力。“这给你的投资决定带来更多的波动性与不确定性。”

中国大陆股市市值蒸发2万亿美元，外国投资者并不怎么在意，因为他们整体持仓尚不足该市场的2%。据估计，他们在中国6万亿美元的债市中也只占2%左右。

但他们持有大量H股和点心债券。Ｈ股是指在香港上市的大陆企业股票，规模为3.7万亿美元。点心债是指离岸发行和交易的人民币债券，规模超过700亿美元。

许多年来，这些投资中有不少是基于人民币将升值的假设而进行的。中国政府致力于把经济从以出口为导向转型为依赖国内消费，而人民币汇率是这一策略的关键所在。

这些押注已经获得了回报：自2005年以来，人民币兑美元CNY=名义汇率已经升值约30%。不过从今往后能否延续这一走势就不一定了。

中国国务院办公厅上周发布声明称，中国将扩大人民币汇率“双向浮动区间”以促进进出口稳定增长。这份声明引发了市场的短暂波动，推动人民币兑美元离岸汇率CNH=触及两周低点。

中国人民银行设定的境内人民币汇率每日涨跌幅限制为2%。离岸人民币交易不受此限，但实际上境内与离岸汇率通常走势一致。

人民币一年期无本金交割远期外汇(NDF)CNY1YNDFOR=下跌1%。

中国很有可能从人民币走软中获益。目前中国经济增长率为25年来最低；而出口竞争对手日本与韩国或将因日圆及韩元的贬值而取得优势。

与之相较，人民币兑贸易伙伴国货币经通胀调整后的实质有效汇率(REER)仍接近纪录高位，而且自2005年汇改以来一直稳步走升，如以下图表所示：

link.reuters.com/gef35w

巴克莱估算，目前人民币汇率高估了18%。假设人民币交易区间上下扩幅4%，那么预计到今年底时，人民币兑美元汇率将从6.2贬值至6.35。

巴克莱预计，人民币的贬值预期可能使对冲人民币计价资产或现金流的避险需求增加，同时也将降低了投资人对点心债和H股的胃纳。

**没有大押注**

然而，中国当局不大可能让人民币大贬。在去年11月的一次评估后，中国正冲刺让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子，因此不可能允许汇率出现大幅摆荡。

过去中国一直承受着让人民币升值的压力，特别是美国政治人物批评中国刻意压低汇率以取得贸易优势。因此，中国肯定不想再让这样的批评声音出现。

另外一个棘手之处是中国的1.7万亿美元外债，这其中有70%被归类为短期债。人民币若是贬值，将增加中国借款人的偿债难度。

或许最重要的是，在近期资本大举外流之后，人民币贬值预期或许会进一步吓跑资本。根据高盛估算，今年已有约4,000亿美元资本逃离中国。

许多人认为，资本外流及其所造成的不稳定局面，将盖过弱势人民币给出口带来的任何好处。

而且香港Manulife的亚洲股市投资总监Ronald Chan表示，人民币贬值不会大幅提振贸易，因为中国已经是全球最大的出口国，希望转向更高附加值的产品。

**适应汇率波动**

2014年初当局压低人民币以打击押注人民币升值的投机客，之后投资者对于人民币汇率波动也越来越适应。

人民币兑美元去年跌约2%，为2009年小跌后首次录得年度下跌。

Lombard Odier全球固定收益策略师Salman Ahmed表示，中国决策层无力阻止股市下跌，也说明了一些问题。

“直到一年前，人们还认为人民币将呈单向走势。大家都知道经济中存在的问题，但也知道他们拥有3.9万亿美元(外储)可阻止风险蔓延。如今对这道屏障的信任已经动摇，”他说。

尽管如此，Ahmed仍愿意持有债券，押注利率下调。中国债券利差仍然具有吸引力，比如，10年期公债收益率较美国可比公债收益率高120个基点。

Fidelity Worldwide Investment量化研究主管David Buckle表示，利差将抵消人民币波动区间略微扩大至3%的影响。但他认为，如果中国继续降息，那么18-24个月后将面临风险。

“届时美国很有可能已经加息，那时可以看到人民币走软，”Buckle补充称。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/李婷仪/李爽 审校 张涛/张荻/杜明霞)

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