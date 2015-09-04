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中国财经 | 2015年 9月 4日 星期五 10:05 BJT

美财长称中国也需让市场力量推动人民币汇率上升--CNBC

9月4日 - 路透华盛顿9月3日 - 美国财政部长雅各布·卢周四在接受CNBC采访时表示，中国应愿意让市场推动人民币汇率上升，而不是仅是推动人民币下跌。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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