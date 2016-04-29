下周二将推出标准化人民币外汇远期交易 提高交易效率--中国货币网

路透上海4月29日 - 中国货币网周五称，中国外汇交易中心将在下周二(5月3日)推出标准化人民币外汇远期交易（简称C-Forward），以活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。

外汇交易中心下属的该网站刊登的新闻稿并指出，标准化的外汇远期交易的交易货币对暂时仅为美元对人民币；上线初期提供一天（1D）、一周（1W）和一个月（1M）的固定期限外汇远期品种以及3个最近的连续日历月和随后3个最近的连续季度月的固定交割日（到期月份的第三个星期三交割）外汇远期品种，共9个交易品种。

交易时间和正常的银行间外汇交易时间一致，均是9:30-23:30；交易模式以双边授信为基础，报价自动匹配结合点击成交。

交易单位1手为10万美元，交易金额应为1手的整数倍，单笔订单量最多不超过999手。交易确认方式、清算方式及收费标准均沿用询价模式。

外汇交易中心并指出，下周二开市后，具有C-Trade前台权限的交易员用户可以对C-Forward产品进行报价和交易。（完）