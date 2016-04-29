下周二将推出标准化人民币外汇远期交易 提高交易效率--中国货币网

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月29日 - 中国货币网周五称，中国外汇交易中心将在下周二(5月3日)推出标准化人民币外汇远期交易（简称C-Forward），以活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。
外汇交易中心下属的该网站刊登的新闻稿并指出，标准化的外汇远期交易的交易货币对暂时仅为美元对人民币；上线初期提供一天（1D）、一周（1W）和一个月（1M）的固定期限外汇远期品种以及3个最近的连续日历月和随后3个最近的连续季度月的固定交割日（到期月份的第三个星期三交割）外汇远期品种，共9个交易品种。
交易时间和正常的银行间外汇交易时间一致，均是9:30-23:30；交易模式以双边授信为基础，报价自动匹配结合点击成交。
交易单位1手为10万美元，交易金额应为1手的整数倍，单笔订单量最多不超过999手。交易确认方式、清算方式及收费标准均沿用询价模式。
外汇交易中心并指出，下周二开市后，具有C-Trade前台权限的交易员用户可以对C-Forward产品进行报价和交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。