路透调查：英国脱欧人民币兑美元收盘中值将在6.626左右 监管干预可能性上升

2016年1月8日在北京拍到的一家银行的货币兑换柜台。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 若英国脱欧，人民币兑美元收盘将在6.626左右

* 监管层干预可能性上升

* 人民币汇率交投中枢向贬值方向平移

路透北京6月24日 - 路透周五综合12家银行和券商机构的调查中值显示，英国最终脱欧成功，人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘价将在6.626左右。短期承压明显，同时不排除监管层将在6.65干预的可能。

英国广播公司(BBC)根据周四公投计票结果表示，英国已表决选择退出欧盟，这个结果将使英国步上一条充满不确定性的道路，欧洲国家自二次大战以来加强整合的努力，也遭遇最大挫折。

“如果人民币贬值到6.65的话，监管层可能会出手干预。”一外资行交易员指出。

英国脱欧公投引发全球市场震荡，人民币汇率亦不例外，人民币兑美元汇率即期周五开盘起即上蹿下跳，跟随脱欧公投选票的情形而动。

市场人士并指出，若英国最终脱欧成功，美元指数将受到提振，且英镑、欧元、港元以及日圆等货币汇率都将受到很大影响，从而对人民币汇率指数产生作用。总体而言，人民币汇率将因此而承压。

北京时间13:05，人民币兑美元即期报6.6183元，上日收报6.5778元，夜盘终报6.5795元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.5776元，上日中间价为6.5658元。人民币兑美元即期成交额CNYSPTVOL=CFXT为66.18亿美元，上日半日为102.86亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.789元, 上日尾盘为6.733元。香港离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.6389元, 上一交易日尾盘报6.594元。

新兴亚币周五震荡走低，受英镑挫跌影响；由于英国公投“退欧”占据较大优势，资金大量涌入避险资产。

**人民币汇率交投中枢将下移**

外汇交易员指出，如果脱欧，美元指数破位上行，美元自然上涨，但对中国资本市场影响不大，将利好债券，对股票市场应该无重大影响。

对于长期影响，三菱东京日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师李刘阳也指出，如果脱欧的话人民币汇率可能短期跌至6.65附近，而年内影响将呈中性。

“如果脱欧，美元肯定要涨，人民币肯定要跌一些，（人民币）汇率未来波动区间估计要在6.6-6.7的区间内，”一券商FICC部门人士指出。

人民币兑美元即期周五早盘一度大跌至五年半新低，中间价亦跌逾百点。交易员称，英国脱欧公投中脱欧支持率目前暂占上风，英镑暴跌并提振美元指数，人民币出现一轮明显贬值；但因最终公投结果仍具不确定性，午后仍存较大波动可能。

他们指出，公投短期冲击较为明显，离岸人民币大跌，在岸亦被动走低，但在6.61元关口附近观望情绪浓重，成交明显萎缩。若英国脱欧成行，则仍需看欧盟如何应对，不过人民币中期走向不确定性有所上升。（完）