今年可扩大人民币波幅限制--专家

* 今年可进一步扩大人民币日波幅

* 没有必要参与国际货币竞争性贬值

* 要防范大量投机资本流入流出

路透北京3月6日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

他周二在两会(全国人大和政协会议)间隙表示，中国目前国际收支处于大抵均衡的状态，央行减少对外汇市场干预并让市场决定人民币汇率的条件是比较成熟的，且在金融改革中，汇改相对容易。

“央行汇改的方向是让市场发挥越来越大的作用，而我们一贯的政策是逐步的、渐进的，既然现在提高到1%之后实际情况是比较稳定的，那么提高到5%--7%，甚至15%应该没问题，到了那个时候就等于放开了，”余永定称。

他强调，虽然其个人更倾向于中国推进汇改的步伐可以更大一些，速度更快一些。但从慎重角度看，中国监管层料更倾向于推进风险相对小、稳妥的、代价比较低的、逐步开放的政策。

对于发达国家竞相货币贬值，余永定认为，发达国家的竞争性货币贬值目前还没有发展到货币战的地步，而考虑到中国长期双顺差的格局积累了大量外储，中国应该提升内需，且没有必要通过人民币贬值来应对。

“(中国)没有必要以人民币贬值来应对，加入竞争性贬值的行列中是不对的，这对中国没有好处。”他解释称，要全面看待货币贬值，贬值的确会换来出口份额的增加，但却会带来贸易条件的恶化，对中国全民福利的增加没有好处。

此外，对于人民币国际化，他强调，中国现在强调的是增加人民币在贸易中的结算，人民币国际化问题是与资本项目开放密切相关，中国的资本项目自由化过程是长期渐进的过程，人民币国际化也将是长期的渐进的过程。

中国国家发展和改革委员会周二向“两会”提交2013年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出要增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总体水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定，并提到要稳步推进利率和人民币汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用。

**资本项目开放的时序至关重要**

长期看，汇改本身是个系统工程，需利率市场化和资本项目开放等改革相协调和配合。余永定并将资本项目的开放时序放在非常重要的位置。他强调，资本项目的开放是要讲究一定时序的，这是国际经验证明的。

“资本项目的自由流动是有助于提高效率，但也带来很多风险，关键是看风险抵抗能力大不大，只有把工作做足了，才谈得上资本项目的开放，时序问题是非常重要的。”他称。

他解释称，一旦发现大量投机资本的流入流出，必须采取措施制止，这样能帮助稳定汇率市场，否则完全需要通过汇率的波动来吸收，将对经济造成很大冲击。

“我们必须让金融体系改革深化完善，把金融的变量关系理顺，就不怕外部资本的冲击，就可以进一步开放资本项目。”他称。

余永定并认为，随着央行减少对外汇市场干预，并在进出口贸易中推进人民币结算，可以预期在未来一段时间资本项目资金的流入流出对中国外汇储备的增减会有越来越大的作用，人民币汇率走向的预测也将会变得越来越难。

此前央行调查统计司司长盛松成表示，中国正迎来资本账户开放战略机遇。因当前欧美等经济相对疲弱，大量企业估值相对较低，如果中国开放资本账户将有利于中国企业对外投，,购并国外企业,获取技术、市场和资源。（完）

(发稿 李文科/宿泱韫; 审校)

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