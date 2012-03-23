中国收费公路负债规模合理--交通部

路透北京3月23日电---中国交通运输部新闻发言人何建中周四称,中国收费公路总体资产的负债率为64%,低於国内银行业控制房贷的警戒线80%,目前的负债规模是合理的,债务风险总体可控.

数据显示,全国的收费公路债务总余额是2.32万亿元人民币,累计投资总额是3.65万亿元,总体资产的负债率为64%,低於国内银行业控制放贷的警戒线80%.

人民日报援引何建中的话称,虽然收费公路的负债率较高,但收费公路的债务总量与建设情况还是基本适应的.而各地区偿债能力并不是完全均衡,但是债务风险从总体上看还是可控的,即便有一些地区偿债能力差一些,但是也还是处在一个还息的水平.

何建中认为,目前这样的负债规模也是合理的,因公路基础设施所形成的资产对社会的贡献是长期的.在财政资金相对比较困难的情况下,用贷款修路的政策来建设公路基础设施,能较快促进经济社会发展.

去年6月,交通部、国家发改委、财政部等五部委联合开展收费公路专项清理工作,且在专项清理收费公路工作期间,将暂停审批收费公路资产上市融资和境外企业收购国有收费公路资产.

他称,中国高速公路总量规模仍然不足,仍处在一个大建设和大发展的时期.国家高速公路网目前还有将近40%的路段没有建成.至少还需要10年左右的集中建设的时期,才能够比较好地适应适度超前的原则和经济社会发展的需求.

近10年来,全国高速公路交通量的增长速度非常快,年均增长率达到9.5%.中国一些早期修建的高速公路已经出现了交通饱和和阻塞现象,目前高速公路流量较小的一些路段,主要集中在西部地区,但是西部地区建设高速公路要综合考虑协调发展等因素.因此,西部地区适度超前地发展高速公路是合理的.

目前已有多家收费公路公司在大陆和香港市场上市,例如宁沪高速(600377.SS)(0177.HK),成渝高速(601107.SS)(0107.HK),深高速(600548.SS)等逾10家.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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