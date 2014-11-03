工信部：将制订机器人产业十三五规划

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月3日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周一表示，工信部将组织制订中国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划，力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。
新华社援引苏波报导称，工信部将完善标准体系建设，组织编制中国机器人产业行业标准体系结构图和标准明细表，加大对机器人产业的资金支持力度和政策扶持。
他并称，目前中国机器人产业技术基础薄弱，关键核心零部件严重依赖进口，科技成果转化应用、标准体系、市场培育等多环节明显滞后，同质化竞争不断加剧。
当前，全球制造业正在向自动化、集成化、智能化、绿色化方向发展。作为智能制造的主力军，工业机器人不断从汽车制造领域向机械、建材、物流、食品乃至航空、航天、船舶制造等领域渗透。
报导援引据麦肯锡咨询公司预测，到2025年，先进机器人在制造业、医疗和服务等产业领域的应用可创造1.7万亿到4.5万亿美元的产值。
国际机器人联合会近日发布报告称，中国工业机器人需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人保有量超过40万台。 （完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。