工信部：将制订机器人产业十三五规划

路透北京11月3日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周一表示，工信部将组织制订中国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划，力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。

新华社援引苏波报导称，工信部将完善标准体系建设，组织编制中国机器人产业行业标准体系结构图和标准明细表，加大对机器人产业的资金支持力度和政策扶持。

他并称，目前中国机器人产业技术基础薄弱，关键核心零部件严重依赖进口，科技成果转化应用、标准体系、市场培育等多环节明显滞后，同质化竞争不断加剧。

当前，全球制造业正在向自动化、集成化、智能化、绿色化方向发展。作为智能制造的主力军，工业机器人不断从汽车制造领域向机械、建材、物流、食品乃至航空、航天、船舶制造等领域渗透。

报导援引据麦肯锡咨询公司预测，到2025年，先进机器人在制造业、医疗和服务等产业领域的应用可创造1.7万亿到4.5万亿美元的产值。

国际机器人联合会近日发布报告称，中国工业机器人需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人保有量超过40万台。 （完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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