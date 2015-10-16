在华机器人销量到2018年料增加近两倍--行业组织

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透法兰克福10月16日 - 国际机器人联合会（International Federation of Robotics）周五称，到2018年，在华机器人销量料增加近两倍，尽管中国经济整体放缓。
机器人在中国市场的渗透率仍远低于其他大型工业化国家，每1万名生产工人中只有36个机器人，而韩国有478个，日本有315个，德国有292个，美国有164个。
国际机器人联合会在声明中指出，到2018年，每年销往中国的机器人数量将从2014年的5.7万增加至15万。
中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚在国际机器人联合会的声明中称，机器人行业正在迅速增长，完全没有像中国其他行业那样受到经济放缓的拖累。
中国机器人市场仍被ABBABBN.VX、库卡（Kuka）(KU2G.DE)和安川电机（Yaskawa）(6506.T)等外资企业主导，但中国正在向国内的机器人厂商提供补贴，中国机器人厂商的数量在迅速增加。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。