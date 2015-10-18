在华机器人销量到2018年料增加近两倍--行业组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福10月16日 - 国际机器人联合会（International Federation of Robotics）周五称，到2018年，在华机器人销量料增加近两倍，尽管中国经济整体放缓。

机器人在中国市场的渗透率仍远低于其他大型工业化国家，每1万名生产工人中只有36个机器人，而韩国有478个，日本有315个，德国有292个，美国有164个。

国际机器人联合会在声明中指出，到2018年，每年销往中国的机器人数量将从2014年的5.7万增加至15万。

中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚在国际机器人联合会的声明中称，机器人行业正在迅速增长，完全没有像中国其他行业那样受到经济放缓的拖累。

中国机器人市场仍被ABB 、库卡（Kuka） 和安川电机（Yaskawa） 等外资企业主导，但中国正在向国内的机器人厂商提供补贴，中国机器人厂商的数量在迅速增加。(完)