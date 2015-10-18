在华机器人销量到2018年料增加近两倍--行业组织

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福10月16日 - 国际机器人联合会（International Federation of Robotics）周五称，到2018年，在华机器人销量料增加近两倍，尽管中国经济整体放缓。
机器人在中国市场的渗透率仍远低于其他大型工业化国家，每1万名生产工人中只有36个机器人，而韩国有478个，日本有315个，德国有292个，美国有164个。
国际机器人联合会在声明中指出，到2018年，每年销往中国的机器人数量将从2014年的5.7万增加至15万。
中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚在国际机器人联合会的声明中称，机器人行业正在迅速增长，完全没有像中国其他行业那样受到经济放缓的拖累。
中国机器人市场仍被ABB 、库卡（Kuka） 和安川电机（Yaskawa） 等外资企业主导，但中国正在向国内的机器人厂商提供补贴，中国机器人厂商的数量在迅速增加。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”