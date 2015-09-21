中国机器人产业恐步光伏后尘 技术差距成瓶颈

9月9日，大连，在夏季达沃斯论坛期间，一台机器人表演拿名片。 REUTERS/Jason Lee

路透中国大连9月21日 （记者 Gerry Shih） - 在位于中国大连市郊区的宽敞陈列室，嗡嗡作响的机床，细长的机械手，这些都是大连机床集团（DMTG）为中国制造业勾画的未来自动化场景。

然而，仔细看过会发现大多数机床控制面板都有日本发那科(6954.T)或德国西门子(SIEGn.DE)的标识。

大连机床集团产品使用进口控制系统，是中外工业自动化公司之间存在技术差距的象征，而这只是中国大力发展国产机器人产业面临的挑战之一。

中国机器人产业还面临经济放缓和自动化行业下滑的困境。在中国政府出台政策支持发展机器人产业三年后的当下，业内人士预测机器人市场已经存在泡沫。

“去年大家都觉得自己可以生产机器人，”波士顿Rethink Robotics负责亚洲销售和业务开发的Alan Lee说。“当市场饱和时，你就得过滤和并购。这些人将是首批受到冲击的。”

这与光伏等其他新兴产业发展道路相似：中国政府实施的政策和补贴，引发一波低利润、低成本企业竞相投资，但这些企业并无自有技术，只是靠价格进行竞争。

一年前，有分析人士预测中国机器人制造企业会取得势不可挡的进展。如今，面对制造企业收紧资本投资，观望中国经济走向，外国企业高管表示已经做好了应对需求暂时下降的充分准备。

**中国机器人企业激增**

根据国际机器人联合会数据，中国国产机器人应用数量从2012年的估计3千台上升到去年的1.5万台。

同期，外国企业生产的机器人应用增长始终较低，从2.2万台增至4.1万台，但仍在中国制造业工厂里占据了主导地位，

根据中国高科技行业综合门户网站OFWeek, 政府补贴刺激中国机器人企业在两年内从200家激增至815家左右。

深圳咨询公司MIR Industry资深分析师王保民称，这些企业中最多只有30家进行过重要的研发工作。

“一些企业可能不是靠技术实力，而是靠关系获得补贴，”他表示。“这会对公司有麻痹作用，让企业接触不到市场竞争，使得企业对技术革新的意愿和能力都不充分。”

“我担心机器人行业会步中国光伏行业的后尘，会扰乱市场发展。”

深圳机器人企业莱恩精机（LEN）高管许文结称，预计三年内会有三分之一的中国机器人企业倒闭，因为许多企业没有能力为出故障的产品提供售后维修。

**技术差距**

对于中国机器人企业激增的情况，外国同业至少在目前持乐观态度。

ABB Robotics中国业务负责人顾纯元淡化中国企业的竞争威胁，称公司拥有重要的技术优势。

大连机床集团总裁马俊庆承认，中国企业与外国竞争对手在机器人及自动化技术领域存在“明显的差距”。

不过，像上海新松机器人等一些中国企业正在机器人技术方面取得进步。与此同时，也有一些企业正在投资向更先进的产品领域拓展业务，譬如大连机床集团及沈阳机床股份有限公司等。

Rethink Robotics创始人Rodney Brooks预言，从投资水平及所需的技术看，中国机器人行业的冠军企业可能会出自意想不到的领域。

他指出阿里巴巴(BABA.N)是竞争企业之一，这与亚马逊(AMZN.O)成为美国主要机器人企业的情况颇为相似。阿里巴巴联手富士康(2354.TW)及软银(9984.T)向机器人行业进行了投资。

“可能并非传统企业，但中国市场仍会发生变化，”Brooks说。（完）