贝莱德首次获得中国外管局批出20亿元RQFII投资额度

路透香港6月3日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)称，旗下北亚的分支获得中国外汇管理局批出20亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，为集团首个。

贝莱德亚太区策略产品管理主管盛飞龙（Marc Desmidt）在一份声明中称，“很高兴获得RQFII的投资额度，集团将为其客户提供更佳投资方案。RQFII连同旗下两个QFII（合格境外机构投资者）牌照，为日益重要的中国资本市场提供直接投资机会。”

贝莱德旗下贝莱德资产管理北亚有限公司3月已获授予RQFII牌照，可以投资于中国内地资本市场，包括A股市场及在岸债券市场。

集团另外两家分支分别于2011及12年获得QFII牌照，及各1亿美元的投资额度。

贝莱德主要提供投资管理、风险管理及顾问服务，总部位于纽约，业务遍布全球30个国家，于今年3月底为止其管理的资产总值约4.4万亿美元。

中国国家外汇管理局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。除贝莱德之外，施罗德投资 SDR.L 以及麦格理基金管理的香港子公司均获批出各10亿元RQFII额度。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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