外管局狠批机构申请RQFII额度过高 禁止转让--报载

（重发）建银投资将继续收购海外龙头企业 助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透香港4月11日 - 鉴于有机构投资者在申请RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度时过分进取，动辄申请高达50亿元或100亿元人民币，引起内地监管机构关注，质疑它们是否有能力承受所申请的额度；中国国家外管局终于出手，狠批该等机构“狮子开大口”，并禁止其转让额度，否则将受罚。
香港信报周四报导称，周二下午，外管局在北京总部召开RQFII的会议称，近期收到的RQFII额度申请已达到1,000亿元，显示RQFII的反应热烈，但当局发现，申请机构动辄申请50亿元或100亿元，根本未能确定其管理能力能否应付。外管局在会上表示，每个月都会审批申请，认为申请机构毋须“狮子开大口”，建议它们按实际需要申请额度，这次不够便再申请。
外管局要求各RQFII于本周五前提交表格，列明正在申请的额度规模、产品及营运计划，之后辅交其他申请材料；同时，日后须于每月底申请下一个月的额度，即改变现行做法（产品额度使用达80%即可申请加额）。
报导亦称，托管银行提交资料出现漏报或延迟汇报的情况，促请尽快改善。并由托管银行担任外管局的直接对口单位，当局不会直接与RQFII沟通，以便管理，故日后申请额度的文件须由托管银行负责提交。
中国2月份金融机构新增外汇占款2954.26亿元，央行新增外汇占款则为3037.55亿元。业界专家认为，人民币升值预期的强化以及欧美日量化宽松政策的影响下，国际热钱流入中国的压力将显着增加。
人民币兑美元即期周三盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停波幅上限6.1923元，为近四个月以来少见。隔夜美元指数回落，带动人民币中间价周三创出历史新高。
中国于2011年12月30日为RQFII“开绿灯”，初始额度为500亿元，去年增加200亿元，今年年初进一步扩大2,000亿元，总额度达2,700亿元,3月宣布大幅扩大投资额度、申请资格及产品；外管局今年1月24日已批出去年700亿元的总额度，将于本月审批新增2,000亿元额度，中国须确保在可控范围内开放资本账。
报导称，外管局在RQFII政策中属中国最高审批权力机关；其次是人民银行和中国证监会。市场盛传新一批RQFII产品，包括实物A股交易所买卖基金（ETF）、股票及债券基金，最快将于5月在港登场，外管局的“训示”为产品推出增添不确定性，但业内人士视之为指导意见，不代表当局收紧审批门坎，相信同业会略为收敛。
至今中国共有27家基金管理公司、证券公司香港子公司获得RQFII资格，其中华夏、易方达、嘉实、工银瑞信、上投摩根、广发国际及华泰金融已获发额度，惟新产品仍未出台；据悉，华安和博时将分别推出追踪沪深300指数和A50指数的实物A股ETF；汇添富、大成和海富通亦计划推出实物A股ETF.(完)
(发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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