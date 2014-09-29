背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

路透上海9月29日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止9月26日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)86家，获批额度共计2,833亿元人民币，较上月增加47亿元。

国家外管局9月月度信息首次将获得RQFII机构所属地区和国家列出，在南方东英资产管理公司、嘉实国际资产管理公司等香港机构获批增加RQFII额度后，香港地区获批RQFII总量已达该地区上限2,700亿元。

而新加坡和英国的机构分别获批总计52亿元和81亿元，大多数为8月份授出。

2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元，共有21家香港机构获得核准。2012年4月，证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元额度，使香港的RQFII总额度增至2,700亿元。

去年7月证监会宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。目前中国授予伦敦、新加坡、法国、韩国和德国五个地区共计3,700亿元人民币RQFII额度。

以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模:

序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度

1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461

2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4

3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218

4 大成国际资产管理有限公司 香港 2014.04.30 37

5 汇添富资产管理（香港）有限公司 香港 2013.05.15 31

6 博时基金（国际）有限公司 香港 2014.08.26 96

7 海富通资产管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 44

8 华安资产管理（香港）有限公司 香港 2013.05.30 39

9 易方达资产管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 272

10 工银瑞信资产管理（国际）有限公 香港 2014.06.30 28

司

11 上投摩根资产管理（香港）有限公 香港 2012.12.26 8

司

12 广发国际资产管理有限公司 香港 2014.05.30 39

13 国投瑞银资产管理（香港）有限公 香港 2014.06.30 28

司

14 富国资产管理（香港）有限公司 香港 2014.07.30 38

15 诺安基金（香港）有限公司 香港 2014.05.30 10

16 工银亚洲投资管理有限公司 香港 2014.03.28 23

17 申银万国（香港）有限公司 香港 2014.04.30 39

18 安信国际金融控股有限公司 香港 2014.07.30 24

19 中国国际金融（香港）有限公司 香港 2013.06.24 17

20 国信证券（香港）金融控股有限公 香港 2013.06.24 17

司

21 光大证券金融控股有限公司 香港 2014.05.30 35

22 华泰金融控股（香港）有限公司 香港 2014.03.28 29.5

23 国泰君安金融控股有限公司 香港 2014.05.30 69

24 海通国际控股有限公司 香港 2014.08.26 107

25 广发控股（香港）有限公司 香港 2014.04.30 27

26 招商证券国际有限公司 香港 2014.03.28 27

27 中信证券国际有限公司 香港 2014.06.30 14

28 国元证券（香港）有限公司 香港 2014.08.26 73

29 中投证券（香港）金融控股有限公 香港 2014.05.30 11

司

30 长江证券控股（香港）有限公司 香港 2013.11.27 2

31 粤海证券有限公司 香港 2014.01.22 10

32 建银国际资产管理有限公司 香港 2014.08.26 43

33 泰康资产管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 74

34 中国人寿富兰克林资产管理有限公 香港 2014.08.26 65

司

35 农银国际资产管理有限公司 香港 2014.07.30 53

36 恒生投资管理有限公司 香港 2013.07.26 10

37 信达国际资产管理有限公司 香港 2013.08.28 8

38 兴证（香港）金融控股有限公司 香港 2014.04.30 13

39 太平资产管理（香港）有限公司 香港 2014.03.28 13

40 中银香港资产管理有限公司 香港 2013.08.28 8

41 中国平安资产管理（香港）有限公 香港 2013.08.28 10

司

42 汇丰环球投资管理（香港）有限公 香港 2013.09.26 8

司

43 丰收投资管理（香港）有限公司 香港 2013.09.26 8

44 交银国际资产管理有限公司 香港 2013.09.26 8

45 惠理基金管理香港有限公司 香港 2014.04.30 13

46 南华资产管理（香港）有限公司 香港 2014.09.22 8

47 中国东方国际资产管理有限公司 香港 2014.06.30 25

48 东亚银行有限公司 香港 2013.10.30 10

49 东方金融控股（香港）有限公司 香港 2013.10.30 5

50 柏瑞投资香港有限公司 香港 2013.11.27 8

51 永丰金资产管理（亚洲）有限公司 香港 2014.06.30 10

52 未来资产环球投资（香港）有限公 香港 2014.04.30 13

司

53 中信建投（国际）金融控股有限公 香港 2014.06.30 20

司

54 中国光大资产管理有限公司 香港 2014.05.30 19

55 香港沪光国际投资管理有限公司 香港 2014.01.22 8

56 JF资产管理有限公司 香港 2014.01.22 10

57 创兴银行有限公司 香港 2014.09.22 13

58 中国银河国际金融控股有限公司 香港 2014.09.22 11

59 瑞银环球资产管理（香港）有限公 香港 2014.03.28 10

司

60 景林资产管理香港有限公司 香港 2014.08.26 20

61 华宝兴业资产管理（香港）有限公 香港 2014.03.28 10

司

62 润晖投资管理香港有限公司 香港 2014.05.30 13

63 贝莱德资产管理北亚有限公司 香港 2014.05.30 20

64 施罗德投资管理（香港）有限公司 香港 2014.05.30 10

65 麦格理基金管理（香港）有限公司 香港 2014.09.22 15

66 招商资产管理（香港）有限公司 香港 2014.06.30 10

67 越秀资产管理有限公司 香港 2014.06.30 10

68 赤子之心资本亚洲有限公司 香港 2014.09.22 4.5

69 易亚投资管理有限公司 香港 2014.07.30 3

70 交银施罗德资产管理（香港）有限 香港 2014.08.26 10

公司

71 道富环球投资管理亚洲有限公司 香港 2014.08.26 10

72 新华资产管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 10

73 齐鲁国际控股有限公司 香港 2014.08.26 8

74 辉立资本管理（香港）有限公司 香港 2014.08.26 1

75 联博香港有限公司 香港 2014.09.22 5

76 嘉理资产管理有限公司 香港 2014.09.22 5

77 国泰君安基金管理有限公司 香港 2014.09.22 4

78 元富证券（香港）有限公司 香港 2014.09.22 1.6

79 高泰盆景资产管理（香港）有限公 香港 2014.09.22 5

司

香港地区共计 2700

80 富敦资金管理有限公司 新加 2014.06.30 12

坡

81 日兴资产管理亚洲有限公司 新加 2014.06.30 10

坡

82 毕盛资产管理有限公司 新加 2014.08.26 15

坡

83 新思路投资有限公司 新加 2014.08.26 15

坡

新加坡共计 52

84 安石投资管理有限公司 英国 2014.02.25 30

85 贝莱德顾问（英国）有限公司 英国 2014.08.26 21

86 汇丰环球投资管理（英国）有限公 英国 2014.08.26 30

司

英国共计 81

合计 2833

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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