中国发放首批人民币合格境外投资者牌照--报载

路透上海12月23日电---首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等数家基金公司上报或拟上报产品申请.

首批获批RQFII资格的机构还包括:华安基金、博时基金、海富通基金、南方基金、易方达基金、、嘉实基金、大成基金、汇添富基金.

此外,中金公司、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、申银万国证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、招商证券(600999.SS)、国泰君安证券、广发证券(000776.SZ)、光大证券(601788.SS)、华泰证券(601688.SS)和国元证券(000728.SZ)10家券商也有望获得试点资格.

证监会上周五发布"基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法"(RQFII).允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场(股票和债券),初期额度约为人民币200亿元.

报导称,获得试点机构资格的基金公司和券商,将分别向外管局申请额度,然後再推出面向香港市场的RQFII投资产品.

上海证券报同日并援引博时基金公司董事总经理赵小宝称,近期海外市场出现人民币贬值预期,但市场普遍相信未来人民币仍有机会升值,相信RQFII产品有其吸引力.

**已有RQFII产品上报**

报导并援引业内人士透露,RQFII产品既可采取公募基金形式,也可以私募基金形式发售,公募产品可以通过银行渠道公开发售,但需要提交香港证监会审核,而私募产品无需香港证监会审核,可以很快推出.

其中,华安基金已向香港证监会报送了一只公募基金产品,预计将於2012年初在香港和海外市场发行;南方基金已上报一只偏债型RQFII产品,下一步将等待香港证监会的批准以及外管局的外汇额度;海富通、博时、大成也计划上报首只RQFII产品.

易方达基金认为,RQFII的推出为香港人民币存款提供了投资内地市场的机会.对债市而言,内地的基准利率远高於香港,即使RQFII仅投资於短期国债、央票等无风险债券,其投资回报也远高於香港的人民币存款利息.

中国证监会此前办法规定,RQFII产品中,可投资不超过募集规模20%的资金于中国股票及股票类基金,不少於募集规模80%的资金於中国固定收益证券市场.

RQFII又被称作小合格境外机构投资者(QFII)机制,是中国副总理李克强8月出访香港时所公布一系列举措之一.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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