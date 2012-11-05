中国证监会称将积极协调提高RQFII额度

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月5日电---人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度有望大幅提高.中国证监会近日表示,将积极协调有关部门进一步提高RQFII额度,且研究完善RQFII制度,扩大机构范围,放宽投资限制.
中国证券报上周六报导引述证监会有关部门负责人称,下一步证监会将协商中国人民银行、国家外汇管理局修改RQFII相关法规,允许更多香港金融机构,包括中资银行、保险公司在港分支机构申请RQFII.
"以前对固定收益产品投资比例有要求,现在考虑放开限制,允许投资更多股权类产品.近期证监会也与香港方面达成一致意见,允许更多试点机构申请更多ETF产品."上述负责人并称.
据国家外汇管理局数据显示,截止9月底,中国已批准RQFII共21家,获批额度共计390亿元人民币.去年12月,证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.
RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.
此外,证监会并指出,有关部门准备在加强内地企业公司治理和信息披露水平前提下,适当放宽内地企业赴港上市规模方面的条件,取消净资产、融资额、净利润等要求,支持符合条件企业赴港上市.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。