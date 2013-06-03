背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

复星副董事长梁信军因健康原因离任 股价反复终场收升2%（更新版）
路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际创办人之一兼公司副董事长、首席执行官梁信军因健康原因离任，导致股价表现反复；公司董事长郭广昌认为，有关变动影响短暂，不会改变团队战斗力。
路透6月3日 - 据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止5月底,中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)27家,获批额度共计919亿元人民币，5月新增156亿元。
5月RQFII新批额度多面开花,基金、券商及银行系资产管理公司均有斩获，其中嘉实国际资产管理公司、华夏基金（香港）公司、博时基金（国际）公司、海通证券(600837.SS)旗下海通国际控股公司每家获批20亿元人民币；中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下建银国际资产管理公司首次获得8亿元RQFII额度。
2011年12月,中国证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.2012年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度,12月又再次增加2,000亿元额度,使RQFII总额度增至2,700亿元.
以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模:
序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿元)
1 南方东英资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
2012.07.27 50.00
2012.09.07 20.00
2012.10.30 30.00
2012.12.03 50.00
2013.04.28 20.00
小计 181.00
2 嘉实国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
2012.08.29 20.00
2012.10.30 30.00
2013.01.24 3.50
*2013.05.03 20.00
小计 84.50
3 华夏基金(香港)有限公司 2011.12.30 12.00
2012.05.28 50.00
2012.10.30 30.00
2012.12.05 50.00
2012.12.26 8.00
2013.01.24 10.00
*2013.05.03 20.00
小计 180.00
4 大成国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
5 汇添富资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
6 博时基金(国际)有限公司 2011.12.30 11.00
*2013.05.31 20.00
小计 31.00
7 海富通资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
*2013.05.31 8.00
小计 19.00
8 华安资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
2013.04.28 20.00
*2013.05.31 8.00
小计 39.00
9 易方达资产管理(香港)公司 2012.01.02 11.00
2012.07.27 20.00
2012.08.29 30.00
2012.12.14 50.00
2012.12.26 8.00
2013.01.24 10.00
2013.04.28 10.00
*2013.05.31 10.00
小计 149.00
10 工银瑞信资产管理(国际)公司 2012.12.27 8.00
11 上投摩根资产管理(香港)公司 2012.12.26 8.00
12 广发国际资产管理公司 2012.12.27 8.00
*2013.05.31 8.00
小计 16.00
13 国投瑞银资产管理(香港)公司 2013.04.28 8.00
14 富国资产管理(香港)有限公司 2013.04.28 5.00
基金系 合计 750.50
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15 申银万国(香港)有限公司 2011.12.30 9.00
16 安信国际金融控股有限公司 2011.12.30 9.00
*2013.05.31 5.00
小计 14.00
17 中国国际金融(香港)有限公司 2012.01.02 9.00
18 国信证券(香港)金融控股公司 2012.01.02 9.00
19 光大证券金融控股有限公司 2012.01.02 9.00
*2013.05.31 8.00
小计 17.00
20 华泰金融控股(香港)有限公司 2012.01.02 5.00
2013.01.24 6.50
*2013.05.31 8.00
小计 19.50
21 国泰君安金融控股有限公司 2012.01.02 9.00
22 海通国际控股有限公司 2012.01.02 9.00
*2013.05.31 20.00
小计 29.00
23 广发控股(香港)有限公司 2012.01.02 9.00
*2013.05.31 8.00
小计 17.00
24 招商证券国际有限公司 2012.01.02 9.00
25 中信证券国际有限公司 2012.01.02 9.00
26 国元证券(香港)有限公司 2012.01.02 5.00
*2013.05.31 5.00
小计 10.00
证券系 合计 160.50
-------------------------------------------------------------
27 *建银国际资产管理有限公司 2013.05.03 8.00
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总计 919.00
注:以上数据来自外管局网站,详情请点选(www.safe.gov.cn)
* 为新增数据. (完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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