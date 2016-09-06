焦点：中国放松RQFII额度管理 但短期促资本流入作用有限

作者 李文科

路透北京9月6日 - 继2月外管局调整QFII额度管理制度后，中国又将人民币合格境外机构投资者(RQFII)的管理模式由之前的审批制转为备案+审批制，且主权类机构无额度限制。该举措属于近期监管层扩资本流入政策范畴，亦彰显中国资本项下开放步伐继续迈进。

业内人士认为，RQFII额度挂钩资产规模，意味着额度可能会比之前上升；而简化RQFII额度管理方式，则为境外投资者提供便利，有利于吸引国际长期投资者，亦让人民币回流机制更为顺畅。不过考虑到当前人民币仍存贬值预期，新规短期对资本流入拉动作用料有限。

“对中国股市的话，（这一举措）可能短期不会有太多资本流入的可能性，股票市场的需求不是那么旺盛，除非出现新的牛市。”中国社科院国际金融研究室副主任肖立晟称。

不过中银香港发展规划部高级策略员花锋认为，这次对RQFII机制进行改革，在管理思路和额度计算方法基本一致，应是和QFII(合格境外机构投资者)政策相衔接。而额度管理模式的变化，是近年来内地有序扩大开放资本市场，放宽境外投资者投资限制的一系列政策举措的延续。

中国央行和外管局周一联合发文，对单家RQFII投资额度实行备案+审批管理。境外商业性投资者可通过备案方式，根据其资产规模的一定比例获得投资额度（基础额度），基础额度之外的额度则需通过外管局审批获得；而主权类投资者则不受额度限制，可按需获取额度，实行备案管理。

此外，新规还缩短了投资本金锁定期，除开放式基金外，RQFII其他产品（或资金）投资锁定期为三个月，而之前规定的投资本金锁定期为一年。

社科院此前报告指出，从外在条件看，目前处于后金融危机时代，发达国家正在集体实施量化宽松政策，新兴市场经济体正面临大规模短期资本流入的风险，一旦中国加快资本账户开放，很可能首当其冲；而随着美国退出量化宽松政策并步入新的加息周期，接着又会面临大规模短期资本流出，大规模资本的短期进出将会冲击中国金融和实体经济。

之前为防止资本大规模流出风险，中国监管层已推出多种举措，鼓励资本流入，抑制资本流出。外管局2月宣布，对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革，放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。

**RQFII额度料进一步扩大**

RQFII新的额度管理方式更具透明性，挂钩资产规模，境外投资者可根据自身情况测算仅需备案即可获得的投资额度，预计未来额度料在现在基础上进一步扩大；但考虑到当前人民币贬值预期犹在，该举措短期促资本流入的作用有限。

一银行托管部人士坦言，“RQFII管理方式的变化只是一个便利的措施，资金的流入和流出主要看市场的吸引力，但便利的措施也会方便资金的流入流出。”

肖立晟也指出，中国股市的风险相对大一些，不能算是安全资产，且中国证券的发行制度、监管制度相对比较落后，散户化和羊群效应比较明显，这些都减弱了长期投资者对其的吸引力。

野村中国股票研究部主管刘鸣镝也表示，在沪港通以及未来的深港通推出后，QFII和RQFII的作用已没有原来那么大了，许多投资者可以通过沪港通或深港通，同样达到投资中国股票的目的，尤其是明年可投资内地的上市交易基金（ETF）后，这种替代作用更为明显。

不过花锋认为，此次新规对境外主权类机构取消额度审批，在新的SDR（特别提款权）货币篮子即将于10月1日生效的背景下，为此类机构增加人民币资产投资提供更多自由度。

业内人士认为，在当前全球负利率以及安全资产短缺的前提下，中国经济增速仍维持高位，如果人民币汇率持续维稳，人民币资产的吸引力将会极大提升，而中国资本市场的开放亦将推动国内股市的发行和监管制度不断趋向完善。

截至今年8月30日，国家外汇管理局累计审批的RQFII额度达5,103.38亿元人民币，涉及机构170家。

**未来有进一步开放空间**

RQFII额度管理放松当然也属于中国资本项下开放的举措之一，在当前中国面临资本流入压力下开放RQFII额度管理虽然属于扩流入的开放政策，但也是一个值得鼓励的行为，是一个开放的信号。

“对市场是一个好的信号，说明央行对资本管制也越来越乐观，对人民币汇率的稳定也越来越自信了，在这方面有足够的信心，才会不断释放开放的信号。”肖立晟指出。

花锋也强调，就RQFII政策本身而言，应仍有进一步开放的空间。目前境外机构欲取得RQFII额度，仍需经过中国证监会资格许可、国家外管局投资额度备案或批准等事前环节，投资本金汇出有一定限制，比如三个月锁定期。

他提到，一个国家/地区的投资者还要受到中国政府授予当地RQFII总额度的限制，而当前香港的RQFII总额度已用尽。

他并认为，在内地取消境外机构投资境内银行间债券市场额度限制、沪港通取消总额度以及深港通即将开通的情况下，境外机构投资内地债券和股票市场有其他自由度更高的渠道可供选择，RQFII的监管模式未来也需适时不断作出调整。

而一位接近央行人士称，RQFII额度进一步放开属于扩流入举措，不过从另一个角度而言，“对任何监管部门，政策是不能一下子放开，因为形势会反转，前几年是控流入，现在是控流出。”（完）

（路透上海林琦和北京马蓉对本文亦有贡献）