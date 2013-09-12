中国铁路总公司上半年亏损65亿元

路透上海9月12日 - 中国铁路总公司日前公告称，今年上半年税后利润为亏损65亿元人民币，较一季度稍有减亏，而6月末的负债率则继续微升至62.58%。

刊登在中国债券信息网的铁路总公司2013年上半年审计报告显示，截至6月30日，其资产总额4.66万亿元，较上年末增加3.9%；负债总额2.92万亿元，较上年末增加4.5%，其中长期负债中的国内借款占比近八成。

此外，上半年铁路总公司实现运输收入2,888.5亿元，去年全年则为5,308.9亿元；计入其他收入后，上半年收入合计为4,903.7亿元，去年全年则为9,632.5亿元。

中国铁路总公司上半年部分财务指标：

项目 2013年上半年 2012 2011

税后利润(百万元) -6,500 196 31

货运量(吨公里) 1,309 2,722 2,763

客运量(人公里) 520 978 958

单位成本(分/吨公里)15.03 13.83 11.75

中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%。截至3月31日，其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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