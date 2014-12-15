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中国财经 | 2014年 12月 15日 星期一 15:29 BJT

中国南车称在阿根廷获得2.75亿美元订单

路透上海12月15日 - 中国南车(601766.SS)周一称，已在阿根廷获得17亿元人民币(2.7484亿美元)的订单。

该公司在官网声明中称，将为阿根廷一个铁路改造项目提供机车及货车产品。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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