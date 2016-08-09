中国中铁中标孟加拉国一铁路建设项目 合同金额31.4亿美元

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月9日 - 中国大型基建公司--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)周二晨间公告称，其已中标孟加拉国拉帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，成为该项目总承包商，合同金额31.39亿美元，约占公司最近一期营收的3.33%。
该铁路项目起于达卡站，新建铁路正线全长168.6公里，单线，轨距为宽轨，速度目标值120公里／小时，与现有及在建铁路一起，组成了孟加拉西南部新的铁路网骨架。项目建筑工期为54个月。
目前,中国中铁正在就该项目开工前准备开展相关工作，该项目合同尚待项目相关贷款合同签署后生效。
中国中铁A股周一收报6.87元，过去一个月累计微跌0.17%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。