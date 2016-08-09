版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 09:14 BJT

中国中铁中标孟加拉国一铁路建设项目 合同金额31.4亿美元

路透上海8月9日 - 中国大型基建公司--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)周二晨间公告称，其已中标孟加拉国拉帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，成为该项目总承包商，合同金额31.39亿美元，约占公司最近一期营收的3.33%。

该铁路项目起于达卡站，新建铁路正线全长168.6公里，单线，轨距为宽轨，速度目标值120公里／小时，与现有及在建铁路一起，组成了孟加拉西南部新的铁路网骨架。项目建筑工期为54个月。

目前,中国中铁正在就该项目开工前准备开展相关工作，该项目合同尚待项目相关贷款合同签署后生效。

中国中铁A股周一收报6.87元，过去一个月累计微跌0.17%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐