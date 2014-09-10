前八个月中国铁路投资已完成年度计划逾五成--报载

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行

路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。