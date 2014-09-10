前八个月中国铁路投资已完成年度计划逾五成--报载

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京9月10日 - 上海证券报周三引述中国铁路总公司表示，今年1-8月，全国铁路已完成投资4,050亿元人民币，同比增长近20%，且超过年度计划的50%；按照目前进度，年内可确保全国铁路建设目标的实现。
报导并称，今年新开工项目顺利实施。截至8月底，今年计划新开工的64个项目已批复46个，剩余18个项目前期工作进展顺利，近期即可批复，年内可以全部开工。
“铁路总公司全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求。”铁路总公司相关负责人透露。
路透5月曾援引两位行业内人士称，中国铁路总公司召开电话会议，明确将今年全年的投资总额增至8,000亿元以上，设备投资额也将增至1,430亿以上，至少提高了230亿元。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。