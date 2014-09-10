版本:
中国
中国财经 | 2014年 9月 10日 星期三 10:09 BJT

前八个月中国铁路投资已完成年度计划逾五成--报载

路透北京9月10日 - 上海证券报周三引述中国铁路总公司表示，今年1-8月，全国铁路已完成投资4,050亿元人民币，同比增长近20%，且超过年度计划的50%；按照目前进度，年内可确保全国铁路建设目标的实现。

报导并称，今年新开工项目顺利实施。截至8月底，今年计划新开工的64个项目已批复46个，剩余18个项目前期工作进展顺利，近期即可批复，年内可以全部开工。

“铁路总公司全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求。”铁路总公司相关负责人透露。

路透5月曾援引两位行业内人士称，中国铁路总公司召开电话会议，明确将今年全年的投资总额增至8,000亿元以上，设备投资额也将增至1,430亿以上，至少提高了230亿元。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐