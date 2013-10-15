前三季中国铁路基建投资完成年度目标约六成--报载

路透北京10月15日 - 中国铁路总公司近期发布数据显示，今年前三季度，铁路基础建设投资为3,287亿元人民币，约占全年基建投资额计划5,300亿元的62%，比去年同期数据2,920.5亿元增加12.5%.

21世纪经济报道周二称，按照铁总年初的计划，今年全年铁路固定资产投资总额为6,500亿元，其中基建投资额为5,200亿元。不过，在7月国务院对铁路建设高度重视的背景下，年初固定资产投资数额被增加到6,900亿元，基建投资也随着增至5,300亿元。

报导援引接近铁总的一位消息人士称，近几年来，铁路投资的进度都是前紧后松，一般都是年初的时候拨钱会比较慢，比较少，快到年底时，往往是突击花钱，把将近一半的计划投资额在三两个月之内投放下去。

“这一方面是根据计划部门年初制定的工程进度表决定，背后深层次的原因则是铁路系统在2011年遭受过一次资金告竭导致大量工程停工引发群体性事件，大部分领导都被搞得焦头烂额，所以现在投资、拨款都比较谨慎，避免出现实际资金拨付超出计划预期的情况出现。”该位人士称。

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 6,500 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168

同比增幅(%) 3.0 7.0 -30.1 19.6 69.0 61.5

基本建设投资

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 5,300 5,185 4,611 7,075 6,004 3,376

同比增幅(%) 2.2 12.7 -34.8 17.8 77.9 88.6

注：2013年的数据为今年7月追加后的计划投资额。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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