国务院批复组建中国铁路总公司 发债仍为政府支持债券

路透北京3月14日 - 中国国务院周四发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。

按照新闻稿显示，该公司由中央管理的国有独资企业，由财政部代表国务院履行出资人职责，交通运输部、国家铁路局依法对公司进行行业监管。其领导班子由中央管理；公司实行总经理负责制，总经理为公司法定代表人。

“中国铁路总公司组建后，继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策，国务院及有关部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。”新闻稿称。

中国铁路总公司将负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议。并且在历史债务问题没有解决前，国家对公司暂不征收国有资产收益。

纷扰已久的中国铁道部改革方案终于落定，铁道部一拆为三以实现政企分开，不仅影响到现有铁道债投资者，也令市场关注铁路后续融资方式。中国央行周三就明确表示，下一步国家将会采取综合性的措施支持铁路建设、支持铁路的投资和融资。

据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

铁道部此前数据显示，截至2012年三季度末，其负债总额为2.7万亿元人民币。而铁道部截至上周的未到期债券规模总计为7,591亿元，其中：中国铁路建设债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。(完)

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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