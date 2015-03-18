中国中铁和中铁建均否认双方合并计划 且称无合并意向

路透上海3月18日 - 中国两大综合建设集团--中国中铁(601390.SS)和中国铁建(601186.SS)周三双双公告称，近期媒体报导的中国正研究中铁和中铁建的合并计划不实，公司并无此意向。

此前有国内媒体报导称，中国已经开始在研究中国中铁和中铁建的合并计划。受此消息影响，中铁和中铁建A股昨日大涨，收盘涨幅均逾5%。

中铁(0390.HK)和中铁建(1186.HK)公告均表示，经询问控股股东等有关方面，截至目前，控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未向任何部门表示过此类意向，均未与对方公司及其控股股东就此类问题进行过任何的商谈或意思表示，目前也没有此类意向。

中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)此前已公布合并方案。分析师指出，两公司合并后，规模效应和协同效应同时体现，而海外高铁建设大潮及中国海外投资战略，都将为新公司中国中车的海外业务提供巨大增长空间。

中国中铁A股周二收报8.89元人民币，最近一个月累计上涨6.47%；中国铁建A股收报14.42元，最近一个月累计涨14.17%。（完）

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(发稿 徐永；审校 张喜良)

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