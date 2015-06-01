中国南北车完成换股 正式更名为中国中车

路透北京6月1日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国南车(601766.SS)(1766.HK)周一公告表示，该公司与中国北车601299.SS6199.HK合并的H股换股已于5月26日完成，两公司A股换股已于5月 28日完成。

公告并称，根据本次合并的方案，合并后新公司将采用新的公司名称--中国中车股份有限公司；而中国南车已6月1日完成工商变更登记手续。

去年底，中国北车和中国南车公布合并方案称，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。

此前的合并方案显示，两公司的A股和H股对应换股，即北车A股换南车A股，北车H股换南车H股，A股和H股的换股比例相同。合并后新公司将同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，A股和H股将分别在上海证交所和港交所上市流通。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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