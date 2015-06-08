中国中车合并后首个交易日 H股涨逾13%A股涨停

路透香港／上海6月8日 - 完成合并并以新名称上市的中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)周一首个交易日股价造好，H股盘初涨逾13%，A股则涨停。

中车H股盘初一度触及16.98港元。香港时间09:39，升10%，报16.5港元；A股则开盘即至涨停位32.4元人民币。大市恒生指数.HSI与沪综指.SSEC则分别跌0.29%及0.01%。

中国中车的出色表现亦令重仓该股的上市交易基金亦伴随上扬，以中国中车为其第一重仓股的海富通上证非周期ETF(510120.SS)亦上涨3.26%。

中车由中国南车与中国北车合并而成，这次是由南车以换股的形式吸收合并北车，换股比例为1:1.1，即每一股北车股票换取1.1股南车股票。

中国南车与中国北车的股票自5月7日起即暂停交易，双方的合并于6月初完成，中国南车的简称自周一起变更为中国中车。

中国正推动国内有竞争力优势的高铁产业链走向海外市场，而两个独立的轨道车辆生产企业在海外竞争时将产生内耗，因此在国务院和国资委推动下，促成此次对等的合并。（完）

(记者 雷美珍／林琦；审校 林高丽)

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