中国铁路总公司称今年铁路行业投资保持去年规模 提高铁路资本经营效益

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海1月3日 - 据中国铁路总公司网站周二新闻稿，今年铁路行业投资保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，同时今年将努力提高铁路资本经营效益。
据铁路总公司数据，去年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元人民币，其中国家铁路完成7,676亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里。到2016年底，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。
铁路总公司还指出，今年将研究推进铁路企业债转股，深化铁路股权融资改革；研究探索铁路资产证券化改革，积极开展资产证券化业务；总结完善既有铁路控股上市公司经营管理机制，对具备条件的科技和专业市场前景良好的企业逐步改制上市，增强国铁资本的控制力，扩大资本溢出效应。
铁路总公司将拓展与铁路运输上下游企业的合作，采取国铁出资参股、设立合作平台公司等方式，促进铁路资本与社会资本融合发展；探索股权投资多元化的混合所有制改革新模式，对具有规模效应、铁路网络优势的资产资源进行重组整合，吸收社会资本入股，建立市场化运营企业。
同时，将加大综合经营开发力度。落实铁路局土地综合开发主体责任，赋予必要的开发自主权，面向社会资本，推出一批土地综合开发项目；在做强运输主营业务的同时，促进旅游餐饮、站车商务、商贸物流、保险服务等关联业务协调发展。
并实施“互联网+”工程，拓展电商业务，提高网络资源效益；培育一批与主营业务协同发展的非运输企业，提高铁路企业经营效益。
在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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