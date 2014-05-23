确保今年完成社会投资铁路建设目标--发改委

路透北京5月23日 - 加快铁路投资依旧是中国稳增长的重要内容。中国国家发展和改革委员会周五称，要加快新开工项目前期工作，创造条件确保今年完成社会投资铁路建设目标。

发改委网站刊登的新闻稿称，要抓紧出台铁路发展基金管理办法，尽早组建铁路发展基金公司，并抓紧将支持铁路建设实施土地综合开发意见报国务院。

为贯彻国务院关于推进铁路投融资改革、加快铁路建设的部署要求，发改委召开铁路投融资改革和建设项目前期工作协商会议。

据路透此前报导，中国铁路总公司已明确将今年全年的投资总额增至8,000亿元人民币以上，设备投资额也将增至1,430亿以上，至少提高了230亿元。这已是铁路投资年内第三次上调。

而中国首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目中，也涵盖铁路、公路、港口等交通基础设施。

本周三召开的国务院常务会议决定，加快推进节水供水重大水利工程建设，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。并决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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