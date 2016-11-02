中国前三季度完成铁路固定资产投资5423亿元 同比增长10.3%--铁总

路透北京11月2日 - 中国铁路总公司周三称，今年前三季度，全国铁路固定资产投资完成5，423亿元人民币，同比增长10.3%。全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求，确保完成固定资产投资8,000亿的既定目标。

其官网发布的新闻稿称，前三季度，全国铁路投产新线1,209.9公里。预计全年铁路固定资产投资可完成8,000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3,200多公里，全面完成2016年铁路建设任务目标。

"新开工项目加快推进。截止目前，批复可研项目超过45个，可实现年内开工建设45个项目的目标。"新闻稿称。

新线按期建成投产。前三季度，国家铁路和合资铁路中郑州至徐州高速铁路、东莞至惠州城际铁路、佛山至肇庆城际铁路、娄底至邵阳铁路扩能等22个项目建成或部分建成投产，投产新线1,180.7公里。

目前，重庆至万州高速铁路、上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、南宁至昆明铁路百色至昆明段正处于联调联试收尾阶段，长沙至株洲至湘潭城际铁路、武汉至孝感城际铁路项目已开始联调联试，呼和浩特至准格尔铁路、陶利庙至鄂托克前旗铁路、三江至南川铁路工程基本完成，年底前将陆续开通运营。（完）