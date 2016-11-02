中国前三季度完成铁路固定资产投资5423亿元 同比增长10.3%--铁总

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 中国铁路总公司周三称，今年前三季度，全国铁路固定资产投资完成5，423亿元人民币，同比增长10.3%。全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求，确保完成固定资产投资8,000亿的既定目标。
其官网发布的新闻稿称，前三季度，全国铁路投产新线1,209.9公里。预计全年铁路固定资产投资可完成8,000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3,200多公里，全面完成2016年铁路建设任务目标。
"新开工项目加快推进。截止目前，批复可研项目超过45个，可实现年内开工建设45个项目的目标。"新闻稿称。
新线按期建成投产。前三季度，国家铁路和合资铁路中郑州至徐州高速铁路、东莞至惠州城际铁路、佛山至肇庆城际铁路、娄底至邵阳铁路扩能等22个项目建成或部分建成投产，投产新线1,180.7公里。
目前，重庆至万州高速铁路、上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、南宁至昆明铁路百色至昆明段正处于联调联试收尾阶段，长沙至株洲至湘潭城际铁路、武汉至孝感城际铁路项目已开始联调联试，呼和浩特至准格尔铁路、陶利庙至鄂托克前旗铁路、三江至南川铁路工程基本完成，年底前将陆续开通运营。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。