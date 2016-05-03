中国铁路总公司首季亏损同比扩大至87亿元 去年全年盈利近7亿

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月3日 - 中国铁路总公司日前公布，2016年一季度实现收入合计2,008.53亿元人民币，税后利润为亏损87.27亿元，亏损幅度较上年同期的64.61亿元扩大。
刊登在中国货币网的该公司1-3月财务报表审计报告并显示，截至今年3月末，其资产总额6.35万亿元，较上年末增加1.65%；负债总额4.14万亿元，较上年末增1.2%；3月末负债率略升至66.28%，较上年末的65.57%略有下降。
此外，一季度铁路总公司实现运输收入1,428.91亿元；去年全年则为5,837.41亿元。
铁路总公司并公布，2015年全年税后利润为6.81亿元，较2014年的6.36亿元增逾7%。
在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。