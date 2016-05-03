中国铁路总公司首季亏损同比扩大至87亿元 去年全年盈利近7亿

路透北京5月3日 - 中国铁路总公司日前公布，2016年一季度实现收入合计2,008.53亿元人民币，税后利润为亏损87.27亿元，亏损幅度较上年同期的64.61亿元扩大。

刊登在中国货币网的该公司1-3月财务报表审计报告并显示，截至今年3月末，其资产总额6.35万亿元，较上年末增加1.65%；负债总额4.14万亿元，较上年末增1.2%；3月末负债率略升至66.28%，较上年末的65.57%略有下降。

此外，一季度铁路总公司实现运输收入1,428.91亿元；去年全年则为5,837.41亿元。

铁路总公司并公布，2015年全年税后利润为6.81亿元，较2014年的6.36亿元增逾7%。

在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)

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