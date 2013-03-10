盛光祖：铁道部资产负债水平不存风险 政企分离后不会裁员

路透北京3月10日 - 在中国铁道部即将政企分开时，现任铁道部部长盛光祖周日表示，目前铁道部资产负债水平并不高，未来铁路总公司运营上并不会存在风险；而且政企分离后铁路系统不会裁员。

他在出席全国两会(人大和政协)间隙对记者表示，“政企分开后，铁路职工安置没有问题，都在自己岗位上...我们不会裁员。”

在问及外界关注的铁道部资产负债率时，他回答称，“目前61%多一点，没有风险，低于国有企业平均负债率。”

盛光祖还表示，政企分开后，中国铁路总公司的资本数额需要通过资产评估后界定。而未来的铁路项目建设，将会分类考虑。公益类项目，政府投入加上社会资本投入；若是经营类项目，鼓励民营资本和社会资本积极投入。

据国务院提请全国人大审议的国务院机构改革方案，国家将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，负责铁路运输统一调度指挥，经营铁路客货运输业务，负责铁路建设等。

该方案还指出，国家继续支持铁路建设发展，加快推进铁路投融资体制改革和运价改革，建立健全规范的公益性线路和运输补贴机制，继续深化铁路企业改革。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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