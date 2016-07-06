中国发改委：确保9月底前全部批复45个铁路建设新开工项目可研报告

路透北京7月6日 - 中国国家发改委副主任胡祖才周三表示，今年铁路建设仍要保持8,000亿元人民币以上投资规模，确保今年9月底前全部批复45个新开工项目可行性研究报告，确保按期完成铁路建设目标任务。

发改委官方微博援引他的话称，对已批复可研的项目，铁路总公司要尽快完成施工准备，确保早日开工；对续建项目，要持续加大推进力度，合理优化施工组织，强化工程建设质量和施工安全，尽可能多形成实物工作量和有效投资；对于社会资本投资项目，各有关方面、各金融机构要继续给予大力支持，为积极吸引社会资本投资铁路加油助力。 胡祖才表示，有关部门将进一步加大对铁路建设的资金支持力度。专项建设基金继续向中西部铁路项目倾斜，用好铁路发展基金、债券和土地综合开发等政策，金融机构加快贷款审核投放，确保建设资金按时足额到位。

“当前形势下，加快铁路前期工作，着力推进项目建设，有利于发挥铁路建设投资规模大、上下游产业链长、周边辐射带动作用强的比较优势，有效带动中央资金、地方配套、企业投资和银行融资，更好发挥促投资稳增长重要作用。”他称。

据介绍，上半年国家发改委已安排中央预算内资金和铁路专项建设基金支持中西部地区铁路建设，支持铁路建设债券扩大发行规模，并对投资人利息收入实行税收优惠等政策，为铁路建设提供了有力资金保障。

今年1月-5月，全社会完成铁路固定资产投资比去年同期增长11.8%。国家发改委、铁路总公司和地方已批复太原至焦作铁路、北京至霸州铁路、兴国至泉州铁路宁化至泉州段、崇礼铁路、川南城际铁路等一批新开工项目，其余项目正在加快推进相关前期工作。（完）