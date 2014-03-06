社会资本投资铁路发展基金办法上半年有望出台--铁路总公司

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月6日 -全国政协委员、中国铁路总公司副总经理彭开宙表示，旨在引入社会资本的国家铁路发展基金，有望在今年上半年出台可操作性办法。
上海证券报周四引述彭开宙指出，铁路投融资体制改革目前主要采取两种途径：一是国家准备探索建立国家铁路发展基金，面向全社会开放，给予固定回报，但不针对某个项目；二是直接将一些项目实施多方面投资。
他并谈到，由于铁路投资往往投资量大，投资回报期也长，对社会资本吸引力有限。除上述两种方案外，铁路总公司还在探索民资进入铁路行业的其他途径，包括直接对一些项目实施多元化的融资。
彭开宙还表示，铁路过去完全靠国家和地方政府的单一体制正在改变，下一步还将面向社会，逐步理顺铁路的货运价格机制。盘活市场资源，加强内部监管。(完)
(发稿 边竞 审校 黄凯)
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