中国铁路总公司前三季亏损55.77亿元 负债率降至65%左右

路透北京11月1日 - 中国铁路总公司日前公布，今年前三季度实现收入6,394.36亿元人民币，税后利润为亏损55.77亿元；2014和2015两年全年则均为盈利。

中国货币网刊登的该公司三季度审计报告并显示，截至9月末，铁路总公司资产总额为6.64万亿元，较上年末增6.2%；负债总额4.30万亿元，较上年末增4.9%；负债率降至64.75%，低于上年末的65.57%。

铁路总公司2015年全年税后利润为6.81亿元，较2014年的6.36亿元增逾7%。

在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)

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