中车子公司称出口新加坡地铁部分车辆存缺陷 惟不具安全风险

路透香港7月6日 - 中国中车(1766.HK)(601766.SS)旗下中车青岛四方机车车辆股份有限公司（中车四方），周三就有关其出口新加坡的地铁车辆出现缺陷事件作出回应。公司指，涉及26列的车辆车体存在局部缺陷，惟不具有安全风险，公司主动提出对该批车辆进行分批返厂维修，部分修复完成的车辆已返回新加坡重新投入运营。

中车四方的声明称，公司分别在2009年5月及2012年4月，与川崎重工、和川崎新加坡子公司三方组成的联合体，两次获得新加坡陆路交通管理局（简称“LTA”）C151A地铁车辆订单，总计35列。首列车于2011年1月交付用户，2014年9月C151A全部35列地铁车辆交付完毕。

2013年6月，运营方在对C151A地铁车辆进行例行检查时，发现部分车辆的车体存在局部缺陷，共涉及26列。经监定，该缺陷由部分批次铝合金型材的原材料质量问题导致。中车四方表示，经系统分析，认为此缺陷不具有安全风险，车辆可继续安全运营。

中车四方表示，公司主动提出对存在局部缺陷的车辆进行分批返厂维修。目前分批返厂修复工作正在进行中，前面修复完成的车辆已经返??回新加坡并重新投入运营，目前运行状态良好，首列修复完成车辆已安全运营近30万公里。

＂针对这次事件，公司通过问题分析和纠正措施流程的有效运行，公司内部进行了全面梳理，对公司质量管理进行了深入剖析并提出了改进措施。＂中车四方称。

中车四方去年7月中标香港铁路营运商--港铁(0066.HK)的市区线地铁车项目，总合约额达48.4亿元人民币。事件令人关注到港铁订购的新列车的质量问题。

香港电台今天引述香港运输及房屋局局长张炳良表示，非常关注港铁订购的列车，跟新加坡出现裂痕的同属一间生产商，港铁已经向制造商了解，稍后会向局方汇报，并已要求机电工程署跟进。

港铁向中车四方订购共93列八卡车厢列车，将全面取代现时行走观塘线、荃湾线、港岛线及将军澳线的第一代英国制列车，预计新列车将在2018-2023年陆续运送到香港。（完）