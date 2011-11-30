中国存款准备金率近三年来首降

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此前人行为控制通胀自去年以来已连续12次上调存准率,并自去年10月起连续五次加息.而现在时隔近三年後,人行首次下调存准率,以挽救下滑实体经济.此举预示货币政策拐点显现,未来有望进一步松动. 路透