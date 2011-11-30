背景资料：中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

分析：煤炭市场供应短缺日见端倪 矿商安享意外福音

虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。