背景资料：中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透11月30日电---中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人 民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.
法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存 款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银 行可以获得的利息收入降低.
超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头 寸调拨或作为资产运用的备用资金.
表1.存款准备金比率历次调整一览:
时间 调整内容
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1987年 10%上调为12%
1988年 12%上调到13%
1998-03-21 13%下调到8%
1999-11-21 8%下调到6%
2003-09-21 6%提高到7%
2004-04-25 7%提高到7.5%
2006-07-05 7.5%提高到8.0%
2006-08-15 8.0%提高到8.5%
2006-11-15 8.5%提高到9%
2007-01-15 9%提高到9.5%
2007-02-25 9.5%提高到10%
2007-04-16 10%提高到10.5%
2007-05-15 10.5%提高到11%
2007-06-05 11%提高到11.5%
2007-08-15 11.5%提高到12%
2007-09-25 12%提高到12.5%
2007-10-25 12.5%提高到13%
2007-11-26 13%提高到13.5%
2007-12-25 13.5%提高到14.5%
2008-01-25 14.5%提高到15%
2008-03-25 15%提高到15.5%
2008-04-25 15.5%提高到16%
2008-05-20 16%提高到16.5%
2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施)
2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施)
2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调)
2008-10-15 16.5%下调至16.0%
17.5%下调至17.0%(工行等六家银行)
2008-12-05 16.0%下调至14.0%
17.0%下调至16.0%(工行等六家银行)
2008-12-25 14.0%下调至13.5%
16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)
2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-11-16 17.0%上调至17.5%
2010-11-29 17.5%上调至18.0%
2010-12-20 18.0%上调至18.5%
2011-1-20 18.5%上调至19%
2011-2-24 19%上调至19.5%
2011-3-25 19.5%上调至20%
2011-4-21 20%上调至20.5%
2011-5-18 20.5%上调至21%
2011-6-20 21%上调至21.5%
2011-12-5 21.5%下调至21%
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注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行
存款准备金率暂不下调
表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览:
时间 准备金存款利率 超额准备金利率
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1993-05-15 7.56% 7.56%
1993-07-11 9.18% 9.18%
1996-05-01 8.82% 8.82%
1996-08-23 8.28% 7.92%
1997-10-23 7.56% 7.02%
1998-03-21 5.22% 5.22%
1998-07-01 3.51% 3.51%
1998-12-07 3.24% 3.24%
1999-06-10 2.07% 2.07%
2002-02-21 1.89% 1.89%
2003-12-21 1.89% 1.62%
2005-03-17 1.89% 0.99%
2008-11-27 1.62% 0.72%
==================================================(完)
--整理 张喜良
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京2月10日 - 今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。
虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。