综述：时隔四个月中国央行再降存准率 缓和流动性压力年内持续降准可期

发稿 路透中文新闻部；撰写 宿泱韫/李贺

路透北京2月29日 - 中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。

此次降准基本上在市场预期之内，面对当前经济持续下行的压力，宽松政策“药不能停”，供给侧改革之时需求管理不能缺席，预计年内仍有降准降息措施出炉。

“央行此时的降准举动将市场的宽松预期重新拉了回来。”中金债券团队点评称，1月份天量信贷、1-2月份CPI因为春节和蔬菜价格因素有所上升、一线城市房价暴涨、汇率贬值预期依然存在等因素都不会阻碍央行的放松。在经济走弱的环境下，央行仍会逐步放松，“该出手时就出手”。

分析人士表示，此前央行口径的外汇占款已连降三月，且规模巨大，三月合计达1.6万亿，这意味着在宏观环境下，中国的基础货币有同样规模的缺口。尽管央行于1月积极通过MLF和公开市场操作，释放中长期和短期流动性，但短期流动性并非常久之计，本次降准0.5个百分点，实为对基础货币的补充。

因此，从对冲外汇占款流失的角度看，早就有降准的必要性，而降准预期之所以屡屡落空，主要还是出于对人民币汇率贬值的顾虑，而最近人民币汇率相对稳定，为降准提供了契机。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，此时降准，短期原因很多，包括本周流动性到期规模高达万亿，需要补充流动性，周小川行长在G20会议上提出居民加杠杆，需要配套资金支持，股市连续大跌，需要提振人气。

但根本原因在于“经济下行压力持续，宽松政策无法缺席”。他认为，供给侧改革并非一朝一夕能够见效，政策按兵不动将会对实体经济带来更大的下行压力，明确宽松政策并未退场有利于提振市场预期和实体经济的信心。

“本次降准标志着宽松政策已经重回视野，预计年内仍有3次以上降准，且理论上降息不会太远。”刘东亮称，假如央行更希望通过利率走廊来调节利率，那么应当关注逆回购等公开市场工具利率是否会出现调整。

中信建投证券宏观债券首席分析师黄文涛亦称，预计全年降准5次以上的判断不变。货币政策全面放松只会迟到不会缺席。逻辑是经济很差，外部环境只是次要矛盾，主要决定变量还是增长与稳定。

中国央行表示，此次降准在于保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

**对人民币汇率有一定影响**

分析师表示，此前美联储加息预期大幅降低，目前人民币兑美元汇率相对稳定，为降准提供了空间，此时降准应不会强化人民币贬值预期，但短期人民币汇率将承压。

中金债券团队称，G20峰会上，各国可能都对进一步放松货币政策和加强财政刺激有某种程度的默契。而3月份将迎来美联储、欧央行和日本央行的议息会议，目前市场对欧央行和日本央行加码放松的预期较强。在这种背景下，中国央行的放松对人民币汇率的压力也不显得那么大。

但海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸认为，货币的价值与供需有关，降准意味着人民币供给增加、价值下降，而央行也曾在四季度货币政策报告中明确指出15年的双降加剧了资金流出和汇率贬值压力。

降准消息发布后，离岸人民币兑美元跌势加剧，贬值100bp以上。

民生证券研究员执行院长管清友等人则表示，汇率压力制约货币宽松的逻辑是：降准--汇率贬值预期--资本外流更严重--更大规模的降准。但如果货币宽松配合稳增长，可以通过货币宽松+财政扩张制造人民币资产赚钱效应短期将资本留住国内，缓解汇率压力（以后压力可能更大）。因此，降准之后，后续可能会看到更大规模的稳增长措施加码。

市场人士表示，在政策态度上，降准并非放弃对汇率的管理，更像是换了一条汇率稳定的路径。方正证券高级宏观分析师杨为敩称，“汇率是反映经济基本面的结果，因此根据汇率来制定未来的货币政策也是不合理的；降准也并不是不要汇率，而是换了个稳定汇率的思路，汇率和经济基本面挂钩，稳定住经济，也就在长远稳定了汇率。”

上周，中国央行行长周小川明确表示，中国作为一个经济大国，货币政策更重要的还是考虑中国整个宏观经济的整体情况，不会是过度基于外部经济或者资本流动来制定宏观经济政策。

**股债市影响中性，对楼市刺激较强**

适逢中国股市近日再现连续挫跌，债市走势亦不明朗。分析师表示，相信近期股市疲软是降准的推手，两会前金融市场维稳是有必要的；债市之前在犹豫，此举有助于市场情绪由中性转好。

管清友表示，降准对股市是利好但作用非常有限，从风险偏好看，超预期的降准，配合稳增长政策，有助于缓解经济下行风险，提振市场情绪；但从无风险利率看，降准的对冲意义大于宽松意义，无风险收益率的下行需要央行引导短端利率下行的进一步动作。

华泰证券策略分析师薛鹤翔称，对A股而言，降准在预期之外，但面临政策利好又信心稍逊。市场仍将分化，地产产业链与供给侧（地产、钢铁、煤炭、有色、建筑建材等）、涨价主题（禽畜）等周期将继续上涨，成长股的估值进一步承压。

中国股市沪综指.SSEC上周四结束月初以来反弹逆转下跌，三个交易日内累计下跌逾8%，周一收至一个月新低。

对于债市，分析师表示，对于宽松政策预期的抬头，或使得债市重现买盘，但从更长时期看，并不一定利好，因降准有可能只是对冲基础货币缺口，央行是否真的有意愿引导短端利率下降是后续行情的关键。目前政策转向稳增长意图明显，叠加本轮降准所释放的宽松信号，可能促进投资者风险偏好回升，后续收益率曲线陡峭化，长端机会不大。

华创证券债券团队称，降准短期内缓和资金面的压力，对债券市场利好，不过降准只是替代了公开市场的投放，考虑到公开市场投放和降准的此消彼长的影响，资金面不可过于乐观。投资策略上，认为降准给债券市场带来的只是短期利好，效果较为有限，如果利率下行，建议交易机构可以适度降低仓位。考虑到后期供给压力巨大，建议配置机构继续多看少动。

而对于近来迅速升温的房地产市场，降准无疑为其注入一剂强心针。姜超、顾潇啸称，降准将助推地产泡沫，历史经验表明，货币超增是导致房价上涨的核心因素，广义货币M2增速与全国房价涨幅高度相关，在当前降低首付、货币宽松等各项刺激下，或继续助推地产泡沫。

中国楼市在2016年开年延续整体上涨之势，最新数据显示，1月70城房价指数同比及环比皆上升且涨幅扩大，其中一线城市涨势汹涌，同比超20%。

“降准投放的是长期资金，在一线城市和部分二线城市房地产价格疯涨时降准，无疑会加大房地产价格的涨幅。如果房价上涨仅限于一二线城市、房价无法带动投资，那么资产价格泡沫的风险将大幅增加，应当采取适当措施，吸取日本80年代末房地产崩盘的教训。”九州证券全球首席经济学家邓海清博士称。（完）